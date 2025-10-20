Земфира отказалась ехать в Армению после вирусного видео с Пашиняном Mash: Земфира отказалась ехать в Армению за 20 млн рублей из-за страха ареста

Певица Земфира (настоящее имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) отказалась ехать с концертами в Армению из-за боязни ареста, сообщил Telegram-канал Mash. Устроить выступление с ее участием собиралась крупная местная ивент-компания на фоне завирусившегося видео с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который слушает песню певицы «Прости меня, моя любовь» и грустит.

По данным Mash, организаторы предлагали Земфире за одно выступление 20 млн рублей. Однако звезда наотрез отказалась ехать в Ереван из опасений, что в дружественной России стране ее могут арестовать. До этого исполнительница публично критиковала российскую армию и проведение СВО на Украине. В 2022 году Земфира уехала из России и отказалась давать гастроли на родине. В 2023 году ее внесли в список иноагентов.

Ранее интернет-пользователи начали массово снимать пародийные видео на Пашиняна, который ничего не делает и размышляет под песню Земфиры. В комментариях под видео премьер-министра многие написали, что теперь стали его фанатами и предположили, что политика «бросила девушка».