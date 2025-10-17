Пашинян стал интернет-мемом после вирусного видео

Интернет-пользователи у себя в социальных сетях стали снимать пародийные видео на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Недавно политик опубликовал ролик, в котором ничего не делает и размышляет под песню певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Помимо этого, в комментариях под роликом Пашиняна некоторые пользователи заявили, что стали его фанатами после этого видео. Кто-то даже предположил, что политика бросила девушка, так как в кадре он появился с грустным видом.

Влюбился волк — страдает вся стая, — прокомментировал видео с иронией один из пользователей.

