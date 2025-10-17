Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 14:14

Пашинян стал интернет-мемом после вирусного видео

Пользователи стали снимать пародии на вирусное видео премьера Армении Пашиняна

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Интернет-пользователи у себя в социальных сетях стали снимать пародийные видео на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Недавно политик опубликовал ролик, в котором ничего не делает и размышляет под песню певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Помимо этого, в комментариях под роликом Пашиняна некоторые пользователи заявили, что стали его фанатами после этого видео. Кто-то даже предположил, что политика бросила девушка, так как в кадре он появился с грустным видом.

Влюбился волк — страдает вся стая, — прокомментировал видео с иронией один из пользователей.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кузьмин, ставший известным еще в 2017 году как герой вирусного мема о «заминированном тапке», уже шесть лет не употребляет алкогольные напитки. Видеоролик, снятый на невской набережной, быстро распространился в интернете и принес ему широкую известность. После этого россиянин полностью изменил свой образ жизни, устроившись работать на промышленное предприятие в Ленинградской области.

Никол Пашинян
Армения
интернет
мемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»
Гламурная блондинка убила четырех знакомых и травила собак: что известно
«Реальная возможность»: в Госдуме оценили создание туннеля «Путин — Трамп»
Гуфа призвали отдать часть средств с концертов в Москве на нужды СВО
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.