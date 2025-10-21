Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:04

Судебные приставы закрыли дело Галкина по налогам

Галкин погасил налоговую задолженность после судебного иска

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ликвидировал налоговую задолженность после рассмотрения вопроса в суде, передает RT со ссылкой на данные открытого реестра судебных дел. Арбитражный суд Московской области рассматривал иск о взыскании недоимки с ИП комика.

Судебные приставы начали исполнительное производство против бизнес-структуры Галкина 25 августа. Однако уже через три дня, 28 августа, дело было прекращено в связи с полным погашением финансовых обязательств.

Согласно официальной информации, долговые обязательства включали не только основные налоговые платежи, но и начисленные пени за просрочку. Статус индивидуального предпринимателя был официально прекращен артистом еще в 2023 году, но налоговые обязательства сохранялись.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Максим Галкин не имеет доступа к своему счету в России. По его словам, артист не может распоряжаться средствами, поступающими в виде авторских отчислений. Хаминский уточнил, что средства будут доступны только после снятия статуса иностранного агента либо в случае включения в наследственную массу.

Россия
Максим Галкин
налоги
долги
