Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 13:36

Юрист объяснил, может ли Галкин пользоваться российским счетом

Юрист Хаминский: Максиму Галкину закрыт доступ к счетам в России

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не имеет доступа к своему счету в России, заявил юрист Александр Хаминский. По его словам, артист не может распоряжаться средствами, поступающими в виде авторских отчислений, передает aif.ru.

Авторские отчисления, которые поступают Галкину за использование его произведений, аккумулируются на специальном счете. Воспользоваться этими деньгами он не может, закон предусматривает возможность снятия только незначительной суммы, — пояснил эксперт.

Хаминский уточнил, что средства будут доступны только после снятия статуса иностранного агента либо в случае включения в наследственную массу. Также юрист добавил, что Галкин отчислял взносы в пенсионный фонд, поэтому по достижении соответствующего возраста сможет получать пенсию.

Ранее израильтянин Михаил Хурин рассказал, как на концертах Галкина иронично спрашивали о невыполненном обещании сдать кровь для пострадавших при начале конфликта в Израиле. По словам собеседника, юморист делает вид, будто не слышит или не понимает вопроса. Прежде он записал видеообращение с соответствующим обещанием, однако уехал на Кипр.

Максим Галкин
счета
иноагенты
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вкусовщина»: Собчак жестко высказалась об изучении песен SHAMAN в школах
Поездка Меган Маркл в Париж встревожила близких принца Гарри
Джиган записал песню о любви на фоне слухов о разводе
Орбан первым бросил вызов антироссийским военным планам Евросоюза
Российской волейболистке наложили 13 швов после травмы на тренировке
«Спорт должен быть вне политики»: в РФС поддержали решение ФИФА по Израилю
Молодая мать двоих детей пошла к стоматологу и не вернулась
«Нет слов»: Хинштейн сообщил об убийстве ВСУ водителя грузовика
Вкус, который удивит: маринуем капусту с виноградом и базиликом
Самойлова впервые вышла на связь после сообщений о разводе
Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года
Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену
В Верховной раде озвучили новых врагов Ермака
Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат
На Украине неизвестные «заминировали» три поезда
Украинский дрон ударил по автомобилю с семейной парой
Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме
Три уголовных дела, свадьба за 100 млн, помощь СВО: как живет блогер Литвин
Орбан показал сгенерированный ИИ ролик с Зеленским и презентацией телефона
В МО Британии рассказали о миссии НАТО у российских границ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.