Юрист объяснил, может ли Галкин пользоваться российским счетом Юрист Хаминский: Максиму Галкину закрыт доступ к счетам в России

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не имеет доступа к своему счету в России, заявил юрист Александр Хаминский. По его словам, артист не может распоряжаться средствами, поступающими в виде авторских отчислений, передает aif.ru.

Авторские отчисления, которые поступают Галкину за использование его произведений, аккумулируются на специальном счете. Воспользоваться этими деньгами он не может, закон предусматривает возможность снятия только незначительной суммы, — пояснил эксперт.

Хаминский уточнил, что средства будут доступны только после снятия статуса иностранного агента либо в случае включения в наследственную массу. Также юрист добавил, что Галкин отчислял взносы в пенсионный фонд, поэтому по достижении соответствующего возраста сможет получать пенсию.

Ранее израильтянин Михаил Хурин рассказал, как на концертах Галкина иронично спрашивали о невыполненном обещании сдать кровь для пострадавших при начале конфликта в Израиле. По словам собеседника, юморист делает вид, будто не слышит или не понимает вопроса. Прежде он записал видеообращение с соответствующим обещанием, однако уехал на Кипр.