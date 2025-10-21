«Трижды стоит подумать»: чем обернется для Бони иск к невесте Лепса

Блогер, экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня подала иск о защите чести и достоинства к невесте Григория Лепса, Авроре Кибе, которая написала в соцсетях, что Боня раньше якобы оказывала секс-услуги. NEWS.ru спросил у юристов о перспективе иска, есть ли у Виктории шансы одержать победу в суде и сколько денег она может отсудить у Кибы.

В чем суть иска Бони и ее конфликта с Кибой

Некоторое время назад между двумя девушками разгорелся конфликт. Блогер Виктория Боня предположила, что мать Авроры хочет отдать дочь замуж за Григория Лепса, который старше ее на 44 года, потому что семья накопила долги и находится в трудном финансовом положении.

Аврора эмоционально ответила Боне в Instagram (деятельность в РФ запрещена), написав, что ее оппонентка не имеет права лезть в чужую семью и высказывать свое мнение, потому раньше якобы оказывала секс-услуги.

«Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за €3 тыс., имеет право открывать свой рот? Судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни?» — задалась вопросом Киба.

Какой была реакция Кибы на иск

Иск Виктории Бони о защите чести и достоинства к Авроре Кибе был принят Кузьминским районным судом Москвы. Первое заседание по делу назначено на 8 декабря. В исковом заявлении Боня требует от Авроры публичных извинений, которые должны быть распространены в том же источнике и с тем же охватом аудитории, что и оскорбительные высказывания.

Виктория Боня настроена решительно. «Я подала в суд, так как считаю, что свобода слова не означает вседозволенность. Особенно это касается тех, кто еще не понял, где проходит грань между мнением и клеветой», — сказала блогер.

Аврора Киба и Григорий Лепс Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Аврора также высказалась о конфликте и иске на недавней премьере фильма-сказки «Алиса в Стране чудес».

«Я считаю, что у человека закончилось инфополе и теперь ей очень нужно поговорить. Поэтому я не думаю, что это выльется дальше интернета. А относительно того, кто кого и куда продал… Ваши же коллеги выяснили, какие у моей мамы машины, квартиры и где, у нас все в порядке, и поэтому не надо об этом говорить. С Григорием мы это не обсуждаем — у нас есть о чем поговорить. Я все знаю про себя, у меня нет проблем с деньгами — что до Григория, что после Григория, что во время Григория. Так что если обвинить меня в том, чего нет… зачем я буду спорить с человеком, который глуповат?» — заявила невеста Лепса.

Как оценивают юристы шансы Бони на победу в суде

Юристы считают дела о защите чести и достоинства достаточно сложными. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник пояснила, что в таких исках всегда есть свои нюансы.

«Чтобы требования Бони были удовлетворены, ей нужно в суде доказать два факта. Первое: что те слова, которые сказала Аврора, являются утверждением о факте, а не ее личным мнением. Потому что если предположила, сказала, мол, по моему мнению и т. д., то на любое мнение, даже нелицеприятное, она имеет право. Если же Аврора утверждает, что ей известно о факте, и в порядке проведения судебной экспертизы, будет установлено, что действительно [было] утверждение, то Боне нужно будет доказать, что эти сведения носят порочащий характер, потому что обидеться можно на разные вещи», — сказал юрист.

Но даже в этом случае, по словам юриста, Аврора может привести в суд свидетелей, и если они подтвердят ее слова об оппонентке, даже несмотря на их нелицеприятный характер, иск Виктории не будет удовлетворен.

«Это довольно забавно, когда тот факт, который пытается оспорить истец, вдруг получает неожиданное доказательство в подтверждение. Поэтому действительно дело очень интересное, забавное, и как бы не получилось так, что одна из сторон обратилась в суд и получила справку, что она дура, как было у Шукшина (рассказ Василия Шукшина „До третьих петухов“. — NEWS.ru), когда Иван ходил за справкой».

Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат призвала трижды подумать, прежде чем идти в суд за защитой прав, если нет прямых доказательств, что они нарушены.

Адвокат Сергей Жорин отметил, что судить о перспективах этого иска о защите и достоинстве довольно сложно, не зная всех деталей дела. Он добавил, что Виктория Боня уже подавала подобные иски и предыдущий опыт повышает ее шансы на победу.

Сколько денег могла бы отсудить Боня

Виктория Боня не требует в своем иске денежной компенсации морального вреда.

«То, что Виктория требует только опровержения, правильно. В нашей стране размер компенсации морального вреда минимальный, проще ее не просить, а опровержение предусмотрено законом, суд в случае удовлетворения требований истца обяжет распространителя удалить и опровергнуть информацию», — сказал Жорин.

Адвокат Линник-Вербицкая рассказала NEWS.ru, что компенсация морального вреда в российских судах составляет обычно не больше 50 тыс. рублей, 100 тыс. рублей считается уже большой сумой взыскания. Юрист добавила, что проигравшая сторона оплачивает судебную лингвистическую экспертизу, которая часто назначается в таких делах.

«Такие дела очень медийные. Они, как правило, не влекут больших финансовых прибылей или взысканий как для одной, так и для другой стороны, но они являются информативно емкими. С другой стороны, всегда есть люди, которым все равно, что бы о них ни говорили, главное, чтобы это был не некролог», — резюмировала эксперт.

