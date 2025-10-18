Поездка к бандеровцам, обвинения в педофилии: куда пропал Жан-Клод Ван Дамм

18 октября актеру, продюсеру, культуристу, мастеру боевых искусств Жан-Клоду Ван Дамму исполняется 65 лет. Он стал известным в 1980-е, когда жанр классического боевика был в моде, потом у него был период затяжного спада. Только в конце нулевых Жан-Клод снова напомнил о себе продолжением фильма «Универсальный солдат». Как сейчас живет Ван Дамм, чем занимается и почему ему грозит тюрьма — в материале NEWS.ru.

Взлет карьеры Ван Дамма — от русского бойца Ивана до «Кровавого спорта»

Жан-Клод Ван Дамм родился в Бельгии. Его отец был владельцем цветочного магазина, мать — домохозяйкой. В девять лет мальчик начал заниматься карате. В 16 лет он достиг больших успехов в этом виде боевого искусства и в составе сборной Бельгии получил черный пояс.

В начале 1980-х Ван Дамм тренировался вместе с Чаком Норрисом, который помог ему найти работу в США — сначала пристроил в свой бар, а потом дал крохотную роль в своем боевике «Без вести пропавшие». В 1986 году Ван Дамм сыграл свою первую полноценную роль — русского бойца Ивана в фильме «Не отступать и не сдаваться».

Жизнь актера изменил фильм «Кровавый спорт» — он был очень успешен, собрал $30 млн в прокате при вложениях в $1 млн. После этого бельгиец стал звездой голливудских боевиков.

В 1990-е этот жанр перестал быть актуальным, и популярность Ван Дамма, несмотря на выросшее актерское мастерство, пошла на спад. В 2010 году актер снялся в продолжении фантастического боевика «Универсальный солдат» и снискал положительные отзывы как зрителей, так и критиков. В 2012 году Ван Дамм сыграл роль в продолжении экшен-саги «Неудержимые» со звездами боевиков 1980-х. Фильм стал самым кассовым в его фильмографии.

Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Кровавый спорт» Фото: imago stock&people/Global Look Press

Визиты Ван Дамма в Грозный и критика правозащитников

Ван Дамм неоднократно заявлял, что его не интересует политика. «Я бросил школу в 13 и вряд ли многое знаю — кроме того, что ничто в мире не стало за последнее время лучше. Поэтому вместо того, чтобы рассуждать о президентских выборах, давайте поговорим о планете и о том, что с ней будет через 20 лет. Победит Обама? Да мне плевать», — говорил актер.

5 октября 2011 года Ван Дамм впервые побывал в Грозном, приняв участие в праздновании Дня города. Вместе с ним на торжество прилетели и другие звезды — актриса Хилари Суэнк, скрипачка Ванесса Мэй и певец Сил. Из-за этого они все подверглись в США критике правозащитных организаций. После поездки Хилари Суэнк и балетная труппа немецкого телеканала MDR, которая участвовала в постановке, принесли извинения и передали свои гонорары на благотворительность.

Ван Дамм же через месяц после скандала прилетел в Грозный во второй раз, познакомился с достопримечательностями региона и поужинал с Рамзаном Кадыровым. В честь актера организовали застолье, на котором подавали блюда чеченской национальной кухни. Российские СМИ восторгались смелости актера, который не побоялся осуждения на родине.

Поездка на Украину

В 2022 году Ван Дамм посетил Украину — в интернете появилось видео, где он в окружении украинских военных восклицает известный бандеровский лозунг. Звезду боевиков заметили в Ужгороде и Закарпатской области.

Жан-Клод Ван Дамм Фото: p34/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Визит Ван Дамма в «незалежную» вызвал огромный резонанс в России. Захар Прилепин после этого заявил, что актер принадлежит к сексуальным меньшинствам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), и иронично назвал его «универсальным солдатом».

Также визит актера на Украину породил волну слухов. Его прилет связывали с украинской любовницей — жительницей Кривого Рога Аленой Кавериной. Говорили также, что появление Ван Дамма может быть связано с бизнесом черных трансплантологов, которые стали орудовать в стране после начала СВО. Это, видимо, отчасти было спровоцировано тем, что он зашел в клинику семейной медицины и сделал фото с врачом.

Скандал с торговлей людьми и проституцией

В апреле 2025 года отец троих детей и убежденный вегетарианец стал участником международного скандала и фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. Звезду обвинили в том, что 10 лет назад в Каннах он воспользовался секс-услугами пяти девушек-румынок, которых принуждали к проституции.

Согласно материалам дела, актер «получил» несовершеннолетних девушек «в качестве подарка», при этом он знал, что они являются жертвами. По румынским законам Ван Дамму грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Правда, для этого его нужно экстрадировать в страну. Представители актера отрицали его связь с преступностью, сам он никак не комментировал уголовное дело.

Но вскоре после этих событий, в апреле 2025-го, Ван Дамм опубликовал в соцсетях видеообращение к Владимиру Путину и заявил, что почтет за честь снова побывать в России.

«Здравствуйте, мистер Владимир Путин! Как ваши дела? Это Жан-Клод Ван Дамм. Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, как вы это видите, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня — иметь такой титул. Помните, мы встречались в Сочи на открытом чемпионате Европы по боям без правил с Федором Емельяненко?» — напомнил актер.

Жан-Клод Ван Дамм Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Вероятно, знаменитость думал, что в РФ будут рады его предложению, но вместо этого актер вызвал волну негатива. Ему напомнили старую мудрость: усидеть на двух стульях — выкрикивать бандеровские лозунги и приехать «послом мира» в Россию — нельзя.

