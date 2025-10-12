Смерть матери, «Россияночка», встреча с мужем: как Кадышева стала звездой

На певицу Надежду Кадышева подали иск в суд за исполнение двух песен без разрешения правообладателей. Поводом для разбирательства стали композиции «Россия-Русь» и «Течет ручей». В последнее время солистка «Золотого кольца» стал идолом зумеров, она собирает стадионы и получает миллионные гонорары, ролики с ее хитами завирусились в TikTok. Как Кадышева начинала карьеру, стала народной артисткой и что о ней говорят коллеги — в материале NEWS.ru.

Как Кадышева осталась круглой сиротой

Надежда Кадышева родилась в деревне Горки в Татарстане. Ее родители были самыми простыми людьми, отец работал мастером на железной дороге, мать — домохозяйкой, воспитывала четырех дочерей.

Когда Наде было десять лет, мать умерла, и отец привел в дом мачеху. У женщины уже были свои дети, чужих она возненавидела и постаралась от них избавиться. Старшая сестра Вера уехала в Подмосковье и устроилась на завод, Марию отправили к родственникам на север, а Надежду и Любовь — в школу-интернат в Бугульме.

Девочка Надя не знала любви отца, он иногда писал ей письма, в которых обращался на «Вы», и тайком от жены высылал немного денег.

В 14 лет Надежда Кадышева переехала к сестре и пошла работать на ткацкую фабрику мотальщицей. Когда ей было 15 лет, ее отец умер от сердечного приступа и она осталась круглой сиротой. В 18 лет девушка попыталась поступить в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова, но провалилась — она даже не училась в музыкальной школе и у нее не было базового музыкального образования. Кадышева не сдалась: пошла на подготовительные курсы при училище и на следующий год поступила. Преподаватель Николай Михайлович Тарасенко дал ей шанс попробовать себя в музыке.

Надежда Кадышева, 1988 год

«Ни то ни се»: что о Кадышевой говорила ее наставница

Когда Надежда училась на третьем курсе, основательница народного ансамбля «Россияночка» Римма Масленникова отобрала ее для своего коллектива вместе с еще двумя студентками — Надеждой Крыгиной и Эллой Мамоновой. Масленниковой давно нет в живых. В 2008 году она дала большое интервью о Надежде Кадышевой, в котором весьма нелестно отзывалась о главной артистке «Золотого кольца».

Масленникова рассказывала, что она взяла Кадышеву за компанию с двумя девушками, они все вместе учились на курсе Тарасенко. «Обе такие яркие, самобытные. А вот Кадышева была ни то ни се. Я ее брать не хотела, но уж больно Тарасенко за нее просил, а потом уж я и сама к ней прониклась милосердием. Она была такая некрасивая!» — рассказывала Масленникова.

Художественный руководитель утверждала, что Надежда в молодости была зажатая, не умела держаться на сцене, относилась к людям враждебно и настороженно. Масленникова вспоминала, что помогла Кадышевой сделать зубы, отвезла к стоматологу и боролась с ее неотесанностью. По ее словам, девушка говорила с мордовским акцентом, непонятно.

Руководитель «Россияночки» рассказала, что помогла Кадышевой получить квартиру от Москонцерта, а та отблагодарила ее за это пробником духов и ушла из коллектива.

«Зато вот за Николая Михайловича Тарасенко очень обидно. Уж кому-кому, но Николаю Михайловичу Надя должна была бы поклониться в ноги. Он, бедный, когда лежал умирал три года назад, она к нему даже в больницу не приехала. И не позвонила ни разу», — жаловалась Масленникова.

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева

Как ансамбль «Россияночка» поменял жизнь Кадышевой

Бывшая коллега и подруга молодости Кадышевой Надежда Крыгина тоже стала известной певицей, народной артисткой, она много выступает и гастролирует по всему миру с народными песнями. Надежда Евгеньевна поделилась мнением, что слова их наставницы не совсем соответствуют действительности, Масленникова сказала их, когда была обижена на Кадышеву, и потом сожалела.

«Нет, она Надю взяла не из-за жалости. У Нади был действительно потрясающий тембр для ансамбля, он просто необходим, и окраска там правильная. Она очень часто идеально пела, у Нади почти абсолютный слух», — рассказала NEWS.ru Крыгина.

Артистка рассказала, что Масленикова взял их всех в коллектив, когда они уже были «профессиональные, хорошо спетые девочки», а Надя до этого делала успехи в обучении.

«Римма Масленникова ходила по музыкальным училищам, ей никто не нравился. Николай Михайлович Тарасенко нас предоставил как готовеньких. У нас было великолепное слияние в трио. Римма зацепилась за нас, потому что это был просто класс, я не побоюсь этого слова. Пели мы чистейше. А вот Москонцерт (ансамбль вошел в Москонцерт и получил намного больше возможностей. — NEWS.ru) — это уже были именно Риммины заслуги», — сказала Крыгина.

Исполнительница народных песен призналась, что их художественная руководительница действительно больше всех из них троих была благосклонна к Наде как к сироте и благодаря ей, ее протекции у Кадышевой первой из трио появилась своя квартира, «хорошая двухкомнатная» у станции метро «Кантемировская».

Элла была москвичкой, а Надежда Крыгина и Надежда Кадышева — иногородние, деревенские, они жили в общежитии при музыкальном училище и тесно дружили.

«Ели из одной тарелки, пили из одной кружки. Вы понимаете, что это такое? Мы дружили, мы очень дружили. У нас все было заодно, конечно, помогали и ссоры были, все было. Но у нас была большая человеческая дружба. Так что я ничего плохого о Наде сказать не могу. И даже сказать нечего», — заявила Крыгина.

В песне «Течет ручей» звучат строки «Рядились простенько, гуляли все гурьбой», но это относится к лирической героине, а не к самой Кадышевой. На самом деле девушки из ансамбля «Россияночка» одевались лучше, чем среднестатистические граждане Советского Союза и даже москвичи. Ансамбль гастролировал за рубежом. Девушки зарабатывали и могли себе кое-что позволить, о чем другие, никогда не выезжавшие из СССР, только мечтали.

«Мы ездили за границу, нам небольшие деньги (певицы получали концертную ставку. — NEWS.ru) платили, но могли что-то купить, мы красиво одевались. Надя умела одеться, со вкусом всегда одевалась», — вспомнила Крыгина.

Надежда Кадышева с супругом — музыкантом Александром Костюком, 2011 год

Почему Кадышева ушла в «Золотое кольцо»

В общежитии Надежда познакомилась с Александром Костюком, баянистом, студентом Гнесинского училища, и влюбилась. Крыгина подтвердила, что действительно была большая влюбленность, Надежда очень хотела завоевать молодого человека. Надежда и Александр поженились в 1983 году. Спустя год у них родился сын Григорий.

Костюк основал в 1988 году ансамбль «Золотое кольцо», фишкой которого стали народные песни и современные инструменты. Кадышева обиделась на Масленникову и ушла из «Россияночки» к мужу в новый коллектив.

«Она переросла наш коллектив, восемь лет проработала и ушла, я через 9 лет. Уже все переросли. Просто ты чувствуешь, что можешь работать сольно, тем более у Нади была такая опора — муж», — поделилась мнением Надежда Крыгина.

Группа «Золотое кольцо» стала успешной в 1995 году с выходом песни «Течет ручей». За нее она получила «Золотой граммофон». «Да, сейчас идет волна популярности. Саша Костюк — это гений, гениальный продюсер. Поэтому и хорошо, и пусть будет популярность», — резюмировала Крыгина.

