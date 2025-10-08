Минниханов назначил нового главу Минздрава Татарстана

Министерство здравоохранения Татарстана возглавит Альмир Абашев, следует из указа, подписанного раисом РТ Рустамом Миннихановым. С июня этого года он был временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Назначить Абашева Альмира Рашидовича министром здравоохранения Республики Татарстан, — написано в документе.

С апреля 2019 года Абашев занимал должность первого заместителя министра здравоохранения республики. Также он возглавлял отделение неврологии в Республиканском вертеброневрологическом центре.

Ранее Минниханов сообщил, что в Татарстане 113 участников СВО избрано депутатами представительных органов местного самоуправления. При этом явка на выборах в регионе составила 75,8%. Всего жители Татарстана избрали 7531 депутата.

До этого сообщалось, что действующий глава региона набрал 88,09% голосов на выборах руководителя республики. На втором месте оказался председатель комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов. За не проголосовали 4,97% избирателей.