Озвучены результаты выборов в Татарстане

Женщина голосует на выборах главы Республики Татарстан и депутатов представительных органов местного самоуправления на избирательном участке № 42 в первом здании КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева в Казани

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, выдвинутый партией «Единая Россия», набирает 88,09% голосов на выборах руководителя республики после обработки всех протоколов, следует из онлайн-табло информационного центра ЦИК. Кандидат от КПРФ, заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов, получил 4,97% голосов.

Председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Виталий Смирнов набрал 1,90%. Кандидат от ЛДПР, первый заместитель директора компании «Байлык № 3» Руслан Юсупов — 4,20%.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК России сообщила, что в голосовании на выборах различного уровня уже приняли участие около 10 миллионов россиян по всей стране. Она подчеркнула, что текущая явка считается значительной. По ее словам, более 55 тысяч избирателей проголосовали в отдаленных и труднодоступных районах, включая экипажи судов, находящихся в плавании.

Кроме того, глава ЦИК, подводя предварительные итоги Единого дня голосования, заявила, что успешное проведение выборов обеспечивает стабильность России. Она выразила благодарность коллегам, представителям СМИ и наблюдателям за совместную работу на благо страны.