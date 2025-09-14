Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 12:24

Названо число проголосовавших на выборах в России

Памфилова: свыше 16 млн человек проголосовали на выборах разного уровня

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Свыше 16 млн человек приняли участие в голосованиях на выборах разного уровня, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе брифинга, его трансляция ведется на сайте ЦИК России. Большинство отдали голос через федеральную платформу дистанционного электронного голосования — 1,471 млн. В воскресенье, 14 сентября, проходит последний день выборов.

Уже проголосовали свыше 16 млн человек, — сказала она.

Голосование стартовало 12 сентября в 44 регионах, где было решено проводить его в течение трех дней. На следующий день к процессу присоединились еще девять субъектов. Воскресенье стало днем начала голосования в 22 регионах, включая Татарстан, где проходят выборы главы региона и депутатов городской думы Казани. В шести регионах сроки проведения голосования на выборах различных уровней варьируются в разнообразных комбинациях.

Тем временем член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказал, что на выборах в единый день голосования не было зафиксировано серьезных нарушений. По его словам, голосование было организовано на высоком уровне с беспрецедентным общественным контролем.

