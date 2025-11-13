Костюм главы Татарстана понравился китайскому чиновнику

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Китайский чиновник обратил внимание на костюм главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов прилетел в китайский город Ханчжоу — один из крупнейших технологических центров страны и привлек внимание местных чиновников своим костюмом, сообщила руководитель пресс-службы политика Лилия Галимова в Telegram-канале. Секретарь Коммунистической партии Китая города Хучжоу Инь Хун поинтересовался, не носил ли Ленин такой же костюм.

Ленин, к сожалению, не татарин был, — пошутил Минниханов.

Глава Татарстана приехал в столицу провинции Чжэцзян, которая занимает 1-е место по числу промышленных предприятий в КНР, 13 ноября. Это уже вторая поездка Минниханова в Китай за год, до этого он посещал страну в апреле. Как отметил Минниханов, республика хочет развивать «более тесные отношения» с провинцией — в первую очередь, в области экономики.

До этого сообщалось, что действующий глава региона набрал 88,09% голосов на выборах руководителя республики. На втором месте оказался председатель комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов. За не проголосовали 4,97% избирателей.

