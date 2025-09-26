В российском регионе избрали 113 участников СВО депутатами местных советов

В Татарстане избрано 113 участников специальной военной операции депутатами представительных органов местного самоуправления, сообщил глава республики Рустам Минниханов на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов. По его словам, опубликованным на официальном портале региона, явка на выборах составила 75,8%.

Во всех городах и населенных пунктах республики татарстанцы выбрали своих представителей, это 7531 депутат, в их числе 113 участников СВО, — сообщил Минниханов.

Путин призвал губернаторов активно привлекать ветеранов СВО к работе в органах власти, особенно выпускников программы «Время героев». Глава государства подчеркнул важность не только профессиональных, но и личных качеств кандидатов при их назначении на ответственные должности.

Ранее президент России также отметил, что преданность участников спецоперации на Украине Родине должна быть ориентиром для всех, кто находится в органах власти. По словам лидера государства, все понимают, через какие исторические этапы в настоящее время проходит Россия.