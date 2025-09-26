Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 сентября 2025 в 18:29

Путин привел яркий пример преданности Родине

Путин назвал преданность участников СВО Родине ориентиром для всех

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Преданность участников спецоперации на Украине Родине должна быть ориентиром для всех, кто находится в органах власти, заявил президент Владимир Путин во время видеоконференции с избранными главами регионов. По словам лидера, которые приводятся на сайте Кремля, все понимают, через какие исторические этапы в настоящее время проходит Россия.

Преданность Родине, которую показывают наши военнослужащие, люди, прошедшие боевую закалку, их твердые внутренние принципы должны быть ориентирами для всех, — подчеркнул он.

Ранее Путин наградил ряд курских медиков и объявил им благодарность за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в сложнейших условиях. Соответствующий указ глава государства подписал 27 августа. Документ опубликован на портале правовых актов.

До этого Герой России и председатель «Офицеров России» Сергей Липовой заявлял, что искажать историю переделыванием на современный лад классических фильмов о Великой Отечественной войне недопустимо. Он счел подобные проекты бесполезной тратой ресурсов.

Владимир Путин
родина
бойцы
СВО
