Путин привел яркий пример преданности Родине

Преданность участников спецоперации на Украине Родине должна быть ориентиром для всех, кто находится в органах власти, заявил президент Владимир Путин во время видеоконференции с избранными главами регионов. По словам лидера, которые приводятся на сайте Кремля, все понимают, через какие исторические этапы в настоящее время проходит Россия.

Преданность Родине, которую показывают наши военнослужащие, люди, прошедшие боевую закалку, их твердые внутренние принципы должны быть ориентирами для всех, — подчеркнул он.

Ранее Путин наградил ряд курских медиков и объявил им благодарность за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в сложнейших условиях. Соответствующий указ глава государства подписал 27 августа. Документ опубликован на портале правовых актов.

До этого Герой России и председатель «Офицеров России» Сергей Липовой заявлял, что искажать историю переделыванием на современный лад классических фильмов о Великой Отечественной войне недопустимо. Он счел подобные проекты бесполезной тратой ресурсов.