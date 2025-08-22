Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Герой России резко высказался о ремейках фильмов о Великой Отечественной

Герой РФ Липовой выступил против ремейков фильмов о Великой Отечественной войне

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Искажение истории путем переделывания на современный лад классических фильмов о Великой Отечественной войне является недопустимым, заявил NEWS.ru Герой РФ председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. По его мнению, подобные проекты являются бесполезной тратой ресурсов.

Я против искажения истории, переделывания на современный лад классических фильмов о Великой Отечественной войне. Цель этой переделки, создания ремейков классических сюжетов — их искажение. Я всегда выступал против такого рода подхода. Те, кто занимается плагиатом, созданием так называемых ремейков, — это от недостаточного умственного развития, когда ничего своего не может придумать, начинает коверкать придуманное классиками, талантливыми людьми. Ремейки, как правило, не лучше, а только искажают. На них попусту тратят деньги и время зрителей, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что авторы ремейков на плагиате пытаются сформировать свою репутацию. Герой России также отметил, что уникальную атмосферу и глубину оригинальных картин, снятых сразу после войны, невозможно воссоздать в современных условиях.

Некоторые пытаются заработать на создании ремейков фильмов о ВОВ себе имя, но на самом деле это плагиат, и ни на что они не способы. Я против ремейков классического кино о Великой Отечественной. Лучше уже не снимешь, тех актеров, обстановку, сюжеты уже не повторишь, — резюмировал Липовой.

Ранее народная артистка России Светлана Дружинина, известная по роли Анфисы в фильме «Девчата», заявила, что черно-белый советский фильм «Летят журавли» ни в коем случае нельзя переснимать. По ее словам, то же касается и ремейка кинокартины «Баллада о солдате».

