27 августа 2025 в 15:47

Путин наградил курских медиков за работу в экстремальных условиях

Путин наградил почетной грамотой курских медиков и объявил им благодарность

Президент России Владимир Путин наградил и объявил благодарность ряду курских медиков за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в сложнейших условиях. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 27 августа. Документ опубликован на портале правовых актов.

Почетную грамоту за выдающиеся заслуги получила Елена Гаврикова, старшая медицинская сестра территориального центра медицины катастроф при Курской областной многопрофильной клинической больнице. В указе обращается внимание на ее вклад в оказание медицинской помощи в экстремальных ситуациях.

Также Путин объявил благодарность целому ряду специалистов из Курской области. Признание главы государства получили следующие сотрудники территориального центра медицины катастроф Курской областной многопрофильной клинической больницы: начальник центра Роман Лисяный, начальница отдела Елена Сухарева, заведующая отделением Маргарита Ланина, врачи Алексей Репалов и Антуан Сакр, медицинский брат Сергей Ковалев, медицинские сестры Лилия Коновалова и София Сторублева, а также водители Владислав Форопонов и Юрий Чижов.

Президент отметил заслуги медиков Курской областной станции скорой помощи. Благодарность получили врач Николай Салов и фельдшер Наталья Медведева.

Ранее Путин присвоил звание «Мать-героиня» россиянке Марии Орловой, которая воспитывает 10 детей. Пятеро сыновей жительницы Курской области проходят военную службу.

Владимир Путин
медики
Курская область
награды
