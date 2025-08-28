Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой

27 августа в Зеленом театре в Парке Горького прошел концерт Надежды и Григория Кадышевых «Плывет веночек». В последнее время исполнительница песни «Колдунья» стала модной у зумеров, она собирает большие залы и ее гонорар за выступление вырос до 15-20 млн рублей. Корреспондент NEWS.ru посетила концерт, узнала, что о народной артистке говорит молодежь и увидела нового краша, ради которого девушки на концертах срывают с голов веночки. Подробности — в репортаже.

Сколько стоит билет на концерт Кадышевой

Покупка билета на концерт Надежды Кадышевой для корреспондента NEWS.ru превратилась в квест. За две недели на сайте Яндекс.Афиша билетов на концерты 26 и 27 августа в продаже не было, на сайте артистки — тоже.

На сайте частных объявлений был большой выбор. Там можно было приобрести билеты и в амфитеатр, и в партер, и в фан-зону, но цены были около 6000-7000 рублей. За три дня до концерта ситуация изменилась, появилось много объявлений такого содержания: «Продаю свой билет, так как не могу пойти. В наличии четыре штуки. Цена — 3500». По всей вероятности, перекупщики «сбрасывали» непроданные билеты.

Корреспондент NEWS.ru купила билет за 3500 рублей у девушки по имени Светлана. Она рассказала, что они с коллегами собрались на концерт Кадышевой чуть ли не всем отделением банка, но у нее не получается пойти.

Какой была атмосфера перед концертом

Найти дорогу от станции м. «Октябрьская» до Зеленого театра не составило труда. «Просто идите за теми, кто в платках и кокошниках. Это наши, тоже топают на концерт», — сказала мне прохожая, девушка примерно 25 лет в черном бомбере, поверх которого была накинута павлопосадская шаль.

Девушки все были не старше 35 лет и многие пришли в русских платках ярких цветов, веночках или кокошниках. Тем, кто не успел нарядится в русском стиле, торговцы предлагали купить венки по 1000 рублей. На концерте можно было увидеть даже мужчин в русских народных костюмах или с аксессуарами: некоторые надели фуражки баяниста с цветочками.

Фото: NEWS.ru

Несмотря на прошедший ливень и огромные лужи под ногами, зрители были настроены позитивно. В очереди у входа в Зеленый театр они пели песни Кадышевой, слышался «пьяный» смех. По наблюдениям корреспондента NEWS.ru, часть публики успела перед концертом употребить алкоголь.

В Зеленом театре сразу выстроились очереди: красные девицы в кокошниках и в венках — к биотуалетам, добрые молодцы — за энергетиками, все остальные — за глинтвейном и кофе.

Что сказала Марфуша из Морозко

За полчаса до начала концерта в фан-зоне уже было много зрителей, они пытались подобраться поближе к сцене, шла ожесточенная борьба за места. «Окей, но я пришла первая», — пыталась доказать свою правоту парню, занявшему ее место, девушка примерно 20 лет с пирсингом в носу, размахивающая ярко красными длинными ногтями.

Перед корреспондентом NEWS.ru пролез мужчина примерно 30 лет в бейсболке. «Молодой человек, вас тут не стояло. Вы такой высокий, за вами стоящие видео снимать не смогут», — так отреагировала наша журналистка. Он мирно обещал уйти перед концертом и как ни странно так и поступил.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рядом с корреспондентом NEWS.ru стояла женщина примерно 30 лет в образе Марфуши из Морозко. Она рассказала, что у нее есть школа народного пения и она давно любит творчество Кадышевой. «Я слушаю Кадышеву примерно с нуля лет. Я так обожаю Кадышеву, я так рада, что она стала популярной: она это заслужила. Народник — это сила. Сейчас идет тенденция популярности народного пения, народной культуры. Ее песни наполнены там самым национальным кодом, это течет в нашей крови, это наши культура и история», — поделилась мнением с NEWS.ru Юлия.

Работники тщательно убирали со сцены дождевую воду. «Киркоров на такой сцене не смог бы выступать, он упал бы», — заметил кто.-то. «Он бы и на сухой сцене не смог выступать. А Кадышева в сто раз круче Кикорова», — парировали ему.

На кого из музыкантов Кадышевой смотрели все девушки

Когда Надежда Никитична вышла на сцену в ярко бирюзовом платье, в кокошнике и с бубликом на голове, зал закричал от восторга. Кадышева открыла вступление русской народной песней «Коробушка». Зумеры вряд ли ли знают, что она написана на фрагмент поэмы Николая Некрасова «Коробейники». Кадышева пожелала всем приятного вечера, хорошего настроения, радости и любви. «Всем вам земной поклон», — резюмировала певица. Она постоянно притоптывала, махала руками и свои фирменном жестом приводила публику в восхищение.

Зал принял прохладнее сына артистки, Григория Кадышева с песней «Для меня Россия — это место силы». Но скоро зумерши в кокошниках разгорячились и стали кричать «сексибэк» (вероятно, имелся ввиду Джастин Тимберлейк, который исполняет песню SexyBack. — NEWS.ru). «Смотри, какой там секси-гитарист Красавчик, в черной коже, бицепсы, попа как орех. А у Гриши попа… ну в общем как попа. Грустно там все у него», — объяснила одна из девушек.

Фото: NEWS.ru

Популярность гитариста лишь росла в ходе концерта, на танцполе сначала образовалась женская группа поддержки нового краша, потом и мужская. «Ги-та-рист!», выли мужчины примерно 30 лет каждый раз, когда красавчика показывали на большом экране. Напрасно Григорий каждую песню менял блестящие костюмы, жилетки и брюки с лампасами, близко подходил к краю сцены, энергично тянул руки к толпе, взгляды поклонниц, да и поклонников были обращены не к нему.

Хороши были и танцоры. В танцевальном ансамбле Кадышевой «Золотое кольцо» молодые девушки и юноши не старше 30 лет, все спортивные, стройные, подкаченные, улыбаются в тридцать два зуба и отлично двигаются, создавая русский народный вайб.

Из-за чего произошла давка на концерте Кадышевой

Пока Кадышева, гитарист и танцоры зажигали на сцене, в фан-зоне кипели страсти. В толпе пахло алкоголем, кто-то, вероятно, пьяный и буйный, периодически врезался в толпу, люди чуть ли не валились с ног, возникала давка.

На песне «Раскачала» сквозь толпу как танк, разбрасывая зрителей в разные стороны могучими руками, прошла пьяная женщина примерно 55 лет. Народ отнесся с понимаем, но когда она проделала это во второй раз, публика начала высказывать недовольство. В конце концов охрана ее вывела.

Фото: NEWS.ru

Периодически в толпе происходили стычки. «Ты чего меня толкаешь, я же тебя сейчас порву!», — заорала женщина в очках примерно 40 лет молодому парню и оскалилась. Зумер вжал голову в плечи, его спас охранник, который утихомирил женщину.

Когда Кадышева пела свои главные хиты «Плывет веночек», «Широка река», «Течет ручей», «Колдунья», зал ревел от восторга. Самые активные еще пытались пританцовывать и били соседей в фан-зоне своими коленями.

Когда концерт закончился, толпа пошла к метро. Молодежь с перекошенными на головах венками, выдыхая пары алкоголя, по наблюдениям NEWS.ru, продолжала напевать хиты Кадышевой. Когда это надоело, где-то заголосили песню охраны из «Бременских музыкантов»: «Если близко воробей — Мы готовим пушку!».

Читайте также:

«Алые паруса», гонорар в 20 млн, парики: как живет певица Надежда Кадышева