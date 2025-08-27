Гости концерта Кадышевой в Москве устроили давку

На концерте народной артистки России Надежды Кадышевой и Григория Кадышева «Плывет веночек» в Москве произошла давка, передает корреспондент NEWS.ru. Уточняется, что некоторые гости в нетрезвом состоянии были выведены охранниками.

Кроме того, на мероприятие, возможно, кто-то пронес алкоголь: по данным журналистов, «пахло коньяком». Также один из зрителей врезался в бушующую толпу, данных о пострадавших не поступало.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что образ Кадышевой «напоминает фрика», а в ее песнях нет ничего русского. Она связала популярность народной артистки РФ с тем, что сейчас «потребительское время». Вместе с этим Цыганова выразила сомнение, что творчество солистки «Золотого кольца» может привить зумерам любовь к традиционным ценностям.

Тем временем доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова предположила, что Надежда Кадышева завоевала популярность у представителей поколения Z на фоне интереса молодежи к патриотизму, русской культуре и традициям. По ее словам, сочетание тяги к корням и современного музыкального оформления сделало творчество певицы востребованным у юной аудитории.