Super: муж Кадышевой взял в кредит Bentley за 50 млн рублей

Муж певицы Надежды Кадышевой Александр Костюк взял элитный автомобиль в кредит, передает Super. По его данным, речь идет о редком Bentley S2 1962 года стоимостью около 50 млн рублей. Таких автомобилей немного — всего чуть больше двух тысяч экземпляров.

В материале сказано, что в настоящее время машина находится под залогом. Это свидетельствует о том, что автомобиль приобретен в кредит, который еще не выплачен.

До этого в Сети появилась информация, что российские звезды 90-х в два раза подняли цены на свои выступления на фоне новой волны популярности среди молодого поколения. Первой волна популярности накрыла Кадышеву — в частности, за полгода она подняла ценник в два раза, до 20 млн рублей.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал зрителей, которые раскупили билеты на концерт Кадышевой за 400 тысяч рублей. Он добавил, что в нынешнее время тратить подобные суммы на посещение выступления неэтично.