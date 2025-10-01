Хлебникова «переплюнет» Кадышеву и Буланову? Почему ее слушают зумеры

Хит певицы Марины Хлебниковой «Чашка кофею» вновь стал популярным благодаря интернету. Композиция звезды 1990-х понравилась зумерам, и они начали снимать на нее рилсы. Станет ли Хлебникова популярнее коллег — Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой, куда она пропала и как живет сейчас — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Мариной Хлебниковой

Марина Хлебникова недавно рассказывала в интервью каналу «Беларусь 1», как записывали хит «Чашка кофею». «У нас в комнате был встроенный шкаф. Мы превратили его в студию, чтобы убрать шумы, поставили туда микрофон. По очереди залезали и записывали», — вспоминала артистка.

По ее словам, она не восприняла эту песню всерьез, не делала на нее ставку, потому что ей нужно было «странно произносить слова». Но когда композиция попала в ротацию в 1997-м, Хлебникова поняла, что она теперь буквально звучит «из каждого утюга». Позже у артистки вышли хиты «Солнышко мое, вставай» и «Мой генерал». В общей сложности за свою карьеру Хлебникова записала семь альбомов.

В 2018 году у артистки случилась трагедия, из-за которой она на время перестала выступать. Она поселила у себя в квартире бывшего гражданского мужа Антона Логинова. Мужчина пережил три инсульта и еле передвигался. Однажды, вернувшись домой, Хлебникова обнаружила тело Логинова: он покончил с собой. Певицу госпитализировали с нервным срывом.

В 2019 году в шоу блогера Анастасии Ивлеевой певец Шура рассказал, что волнуется за коллегу. «Сейчас я очень переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Я думаю, ребят, нужно сбрасываться и лечить. Это очень страшно! Полдня у меня в голове были мысли — взять за шкирку и отвезти к своему наркологу. Не хочется никого больше хоронить», — сказал он.

Бывший концертный промоутер звезды Сергей Лавров тоже сообщал информацию, что, по его данным, Хлебникову якобы заметили в нетрезвом состоянии. «Друзья, которые живут в одном подъезде с Хлебниковой, рассказывали, что в последние годы все чаще стали видеть Марину подшофе. Она очень сильно изменилась внешне, осунулась. Видно, что нуждается в помощи», — говорил он.

Чуть позже в эфир вышла программа «Привет, Андрей», в которой появилась Хлебникова. Она опровергла слухи, сказала, что не пьет, но сильно похудела. «У меня все хорошо, если можно так сказать. Я дома, прихожу в себя, стараюсь держаться. Близкие рядом. Думаю, скоро снова вернусь к работе», — сообщила она.

Марина Хлебникова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Хлебникова рассказала, что с 2005 года борется с неким таинственным заболеванием. По ее словам, в период обострений именно гражданский муж помогал ей справиться с проблемой. «Я не могла не только работать, но даже встать с кровати. Молчала о своих трудностях, так как не умею жаловаться. Тоха (Антон Логинов. — NEWS.ru) в буквальном смысле носил меня на руках — на кухню, в туалет. Варил бульоны и кормил с ложечки, возил по врачам», — заявляла она.

В 2021-м в квартире Хлебниковой случился сильный пожар. По версии инсайдеров, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Экспертиза показала, что проводка была неисправна. По информации СМИ, певица сильно пострадала при пожаре. Однако Хлебникова опровергла эти данные.

В 2022 году артистка вернулась в студию звукозаписи. Летом 2024-го Хлебникова побывала на Премии МУЗ-ТВ, где опровергла, что у нее есть проблемы с голосом. Осенью того же года артистку видели на прощании с экс-солистом «На-На» Владимиром Левкиным.

Как сейчас живет Марина Хлебникова

Хлебникова активно ведет страничку своей группы в VK, где делится последними событиями и анонсами выступлений. Также артистка комментирует публикации журналистов, в которых они обвиняют ее в пластических операциях или алкоголизме, нагоняют страха по поводу ее травм после пожара.

«Вся страна каждую неделю видит меня на концертах, я постоянно даю интервью. Не делала ни одной пластической операции и не пью много лет, но этим „журналистам“ лень даже проверять информацию», — писала Хлебникова, сделав репост материала одного из изданий.

Марина выступает в сборных концертах с коллегами из 1990-х. Также она дает сольники на корпоративах и в клубах. Одно из таких выступлений, где Хлебникова исполняет песню «Чашка кофею», завирусилось в Сети. Теперь зумеры снимают рилсы на эту композицию.

Станет ли Хлебникова популярнее Булановой и Кадышевой

Хлебникова стала интересна молодежи, так как сейчас в моде песни 1990-х. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сомневается, что певица подвинет с пьедестала своих коллег — Надежду Кадышеву и Татьяну Буланову. По его мнению, Хлебникова может успеть на этом заработать.

Певица Татьяна Буланова Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

«Я думаю, что у Марины Хлебниковой будет возвращение не таким фееричным, как у Кадышевой и Булановой. У Кадышевой ее возвращение связано с фриковостью, чего нет у Марины. У Булановой вторая волна популярности пришла благодаря танцорам. У Хлебниковой завирусится песня, будет определенный толчок для дальнейшей деятельности. Важно, как Марина распорядится возможностью. Она может монетизировать популярность, повысить гонорар за выступления», — сказал Рудченко NEWS.ru.

Концертный промоутер Сергей Лавров, который ранее работал с Хлебниковой, сомневается, что Хлебникову ждет такая же слава, как Кадышеву и Буланову.

«Сейчас достаточно маленького упоминания в соцсетях, и все считают, что звезда взлетала у зумеров. Но не думаю, что у Хлебниковой будет тот же успех, что у танцоров Булановой или Кадышевой. Может быть, пара зумеров разместили у себя ролики с песнями Марины. Пока это не зашло так, как у других звезд. Сейчас Хлебникова ездит по городам и работает с дискотеками 90-х, сольных концертов у нее нет, может быть, заказники и корпоративы. Такого успеха, как у этих двух артисток, нет, дальше — посмотрим», — резюмировал Лавров NEWS.ru.

