Работа за копейки, возвращение в Россию, отец: где сейчас Мария Машкова

Уехавшая из России актриса Мария Машкова намерена вернуться на родину и сыграть в спектаклях вживую. Что об этом известно, какие у нее отношения с именитым отцом?

Что Машкова сказала о возвращении в Россию

Мария Машкова разместила новый пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В нем она поблагодарила фанатов за проявленный интерес к видеоверсии спектакля «Надеждины» и рассказала о том, как сильно сомневалась в ее успехе.

«Вы так горько плачете, при этом твердо повторяя: будем жить! И меня захлестнуло столько эмоций», — поделилась артистка.

Машкова выразила признательность зрителям из России и Украины за то, что они посмотрели спектакль с ее участием, и заверила, что в будущем она планирует вернуться в эти страны для живого выступления.

«Я обязательно приеду к вам и сыграю еще раз вживую. Сколько бы мне ни было лет к этому моменту. Обещаю!» — пообещала знаменитость.

Дочь известного актера Владимира Машкова вышла замуж за пианиста и сценариста Александра Слободяника. Их семья уже несколько лет живет в США, где воспитываются двое детей: 14-летняя Стефания и 13-летняя Александра. Согласно словам актрисы, карьера мужа начала развиваться за границей. До 2022 года Мария прилетала в Россию для съемок, но после начала специальной военной операции она отказалась от участия в проектах на родине.

Что известно о карьере Машковой за границей

Мария играет в спектакле в Израиле за копейки, рассказал в апреле этого года NEWS.ru эмигрант из России Михаил, который посетил постановку. По его словам, актриса выглядит неважно: она сильно похудела, «бодрости нет, но есть надрывность и безысходность».

«Видно, что Маша понимает, что работает за копейки, и серость какая-то, нет того лоска», — объяснил Михаил.

Мужчина рассказал, что его организация бесплатно предоставила ему билеты на спектакль. По его словам, постановка напоминала выступления пожилых актеров из советских театров, которые часто можно было увидеть в небольших городах и селах.

При этом кинокритик Давид Шнейдеров заявлял, что Машкова — хорошая актриса, и у нее есть шансы занять свое место в Голливуде. Он добавил, что дочери Владимира Машкова в Соединенных Штатах придется непросто, так как она уже далеко «не юная девочка».

Кинокритик добавил, что, несмотря на мнение, что русских в Голливуде никто особенно не ждет, ряду российских артистов удалось добиться там успеха. В их числе он назвал Александра Невского, Олега Тактарова, а также Юрия Борисова и Марка Эйдельштейна, которые подписали контракты с крупнейшими голливудским агентствами.

Что известно об отношениях Машковой с отцом

Несмотря на то что Марию воспитывали бабушка, дедушка и мать, она поддерживала отношения с отцом. Владимир звонил ей, а также дарил подарки на день рождения. Актриса рассказывала, что иногда Машков забирал ее к себе в гости на выходные.

По словам артистки, она не звонит отцу просто поговорить, так как он очень занятой человек и не любит этого. В понимании Машкова отец — это человек, который может помочь своему ребенку решить конкретную проблему, желательно материальную, говорила Мария. В 2017 году Владимир и Мария Машковы вместе снялись в рекламе банка «ВТБ». Съемки проходили в Португалии.

В 2022 году Мария не поддержала действия России на Украине, что вызвало скандал с отцом, Машковым, выступавшим за СВО. После его речи на праздновании восьмилетней годовщины присоединения Крыма Мария дала интервью западному телеканалу, она рассказала о последнем разговоре с отцом, который потребовал ее немедленного возвращения в Россию с дочерьми.

«У нас был с ним длинный разговор, который меня шокировал. Я его предупредила — в момент этого разговора я приняла решение, ему об этом сказала: „Раз ты публично вышел, раз ты в Лужниках, мне важно, чтобы мои родственники, мои друзья и коллеги на Украине понимали, что я не поддерживаю тебя в этом выборе, и я буду разговаривать с CNN и с Дудем (журналист Юрий Дудь, внесен Минюстом РФ в список иноагентов)“. И поскольку отец был предупрежден, я почувствовала, что имею на это право», — сказала Машкова.

В интервью Дудю актриса рассказала о последних словах отца в их непростом разговоре. По ее словам, Владимир сказал ей: «Маша, я тебя люблю». Ее заявления в беседе с журналистом впоследствии вызвали бурную реакцию в обществе. Машкову начали критиковать и называть предательницей в России.

В 2023 году Машкова высказалась еще более жестко и пожелала отцу «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге». «Там обнимемся и поплачем, сказав: ''А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было''. Любовь всем папам, кто погряз во зле… Я как дочь еще поборюсь за своего», — признавалась она.

