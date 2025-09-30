Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину

Актриса Мария Машкова Актриса Мария Машкова Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Уехавшая из России актриса Мария Машкова намерена вернуться на родину и сыграть в спектаклях вживую, соответствующее заявление она разместила в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она поблагодарила фанатов за проявленный интерес к видеоверсии спектакля «Надеждины» и рассказала о том, как сильно сомневалась в ее успехе.

Вы так горько плачете, при этом твердо повторяя: будем жить! И меня захлестнуло столько эмоций, — поделилась артистка.

Машкова поблагодарила зрителей, которые посмотрели спектакль с ее участием из России и Украины, и пообещала вернуться в эти страны с живым выступлением.

Я обязательно приеду к вам и сыграю еще раз вживую. Сколько бы мне ни было лет к этому моменту. Обещаю! — пообещала знаменитость.

Дочь народного артиста Владимира Машкова замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Уже несколько лет они живут в США и растят двоих детей: 14-летнюю Стефанию и 13-летнюю Александру. По словам актрисы, за границей у ее мужа начала процветать карьера. До 2022 года она прилетала в Россию на съемки, но после начала специальной военной операции отказалась от участия во всех проектах на родине.

Ранее Машкова засветилась на видео с другой покинувшей Россию актрисой Чулпан Хаматовой. Хаматова сняла видео, на котором в шутку пытается придушить Машкову под песню «На Марсе классно» Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

