Хаматова едва не «придушила» актрису под трек Noize MC Хаматова сняла видео с попыткой в шутку придушить актрису Машкову под Noize MC

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова сняла видео, на котором в шутку пытается придушить актрису Марию Машкову. На представленном в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ролике видно, как она сначала поглаживает коллегу по голове. Публикацию она сопроводила треком Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Речь идет о композиции «На Марсе классно». Хаматова в шутливой манере схватила подругу за горло, сидя на кресле рядом. Машкова при этом была на полу, но поддержала коллегу, изображая испуг на лице.

Ранее кинорежиссер Олег Забугорский заявил, что Хаматова может последовать его примеру в ближайшее время. Постановщик около 10 лет работал в Голливуде и вернулся в Москву с началом СВО в 2022 году. Забугорский допустил, что продюсеры возьмут Хаматову на первую роль из экономической выгоды.

