В Петербурге арестовали музыкантов Stoptime, исполнявших песни Noize MC

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд заключил под стражу музыкантов Владислава Леонтьева и Александра Орлова из группы Stoptime, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Артисты устроили на улице несогласованный концерт, на котором, в том числе, исполняли композицию Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Суд признал их виновными и назначил арест на 12 суток.

На заседании Александр Орлов рассказал, что вместе с Владиславом Леонтьевым и певицей Дианой Логиновой, которую также арестовали, они выступали у вестибюля станции «Восстания-2». По его словам, их концерт был спонтанным, и музыканты не знали, что для этого нужно было согласование.

Орлов рассказал, что встречается с Логиновой и сам пришел в полицию после ее задержания. Суд изучил материалы дела и признал музыкантов виновными по статье 20.2.2 КоАП РФ — «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»

Ранее Тверской суд Москвы взыскал с Noize MC 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Исполнительное производство возбудили после того, как музыкант не оплатил ранее назначенный штраф, связанный с его критикой СВО в социальных сетях.