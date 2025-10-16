Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 20:54

В Петербурге арестовали музыкантов Stoptime, исполнявших песни Noize MC

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд заключил под стражу музыкантов Владислава Леонтьева и Александра Орлова из группы Stoptime, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Артисты устроили на улице несогласованный концерт, на котором, в том числе, исполняли композицию Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Суд признал их виновными и назначил арест на 12 суток.

На заседании Александр Орлов рассказал, что вместе с Владиславом Леонтьевым и певицей Дианой Логиновой, которую также арестовали, они выступали у вестибюля станции «Восстания-2». По его словам, их концерт был спонтанным, и музыканты не знали, что для этого нужно было согласование.

Орлов рассказал, что встречается с Логиновой и сам пришел в полицию после ее задержания. Суд изучил материалы дела и признал музыкантов виновными по статье 20.2.2 КоАП РФ — «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»

Ранее Тверской суд Москвы взыскал с Noize MC 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Исполнительное производство возбудили после того, как музыкант не оплатил ранее назначенный штраф, связанный с его критикой СВО в социальных сетях.

Noize MC
Санкт-Петербург
суды
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин предостерег Трампа от поставок ракет Tomahawk Украине
До 17% годовых: банки повысили ставки по вкладам — как увеличить доход
Трамп сообщил о намерении обсудить с Зеленским свой разговор с Путиным
Меняем проводку в хрущевке: пошаговый план и реальные цены
Volkswagen снимет с производства популярный кроссовер после 24 лет выпуска
Как ухаживать за старинными вещами, чтобы они не испортились
Объятия Малахова и Бузовой попали на видео
Раскрыты детали обстрелов подстанций в Курской области
Белый дом подтвердил желание Трампа урегулировать конфликт на Украине
Черчесов сказал все, что думает про новые лимиты на легионеров в РПЛ
Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области
Сиделка-садистка и убийство врача из Ростова в Армении: главные ЧП дня
«Против дрона нет приема»: генерал Попов о Су-57, F-35 и отставании США
Раскрыта причина ускорения роста российского рынка акций
Депутат Рады прятал деньги в элитных машинах
Стало известно, что стоит на заставке телефона Собчак
Легендарную актрису экстренно госпитализировали во Франции
Дегтярев раскрыл, что стоит за решением CAS о российских спортсменах
На праздник и в будни: классический рецепт цезаря: это вкуснейший салат
Стало известно решение суда по иску Сбербанка к Euroclear
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.