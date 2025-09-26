Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рэперу Noize MC придется выплатить 50 тыс. рублей по решению суда

Суд принудительно взыщет с Noize MC 50 тыс. рублей за дискредитацию армии России

Noize MC Noize MC Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Тверской районный суд Москвы постановил взыскать с рэпера Noize MC (Иван Алексеев — внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, передает ТАСС. Исполнительное производство было возбуждено 25 сентября после того, как музыкант не оплатил ранее назначенный штраф.

Причиной взыскания стали публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, за что Алексеев был признан виновным. Судебные материалы подтверждают, что наказание было связано с критикой СВО, которую рэпер выразил в социальных сетях.

Минюст России признал музыканта иноагентом в ноябре 2022 года. После этого он перебрался в Литву, где продолжает свою деятельность.

Ранее участниц Pussy Riot заочно приговорили к срокам от восьми до 13 лет колонии за фейки о российской армии. Фигурантами уголовного дела выступали Мария Алехина, Диана Буркот, Ольга Борисова, Алина Петрова и Тасо Плетнер.

