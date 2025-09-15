Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 12:27

Участницам Pussy Riot вынесли заочный приговор за фейки о ВС России

Участницы Pussy Riot получили от 8 до 13 лет колонии заочно за фейки о ВС России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Участниц Pussy Riot заочно приговорили к срокам от восьми до 13 лет колонии за фейки о российской армии, передает ТАСС. Фигурантами уголовного дела выступили Мария Алехина, Диана Буркот, Ольга Борисова, Алина Петрова и Тасо Плетнер.

По данным источника, суд постановил признать пять женщин виновными в публичном распространении ложной информации с данными о ВС РФ под видом достоверных сообщений. Алехина получила 13 лет колонии общего режима, а Плетнер — 11. Борисова, Буркот и Петрова заочно приговорены к восьми годам общего режима.

Алехиной и Плетнер запрещено администрировать интернет-сайты в течение пяти лет. Аналогичное ограничение для оставшихся фигурантов будет действовать по четыре года.

Ранее адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск по уголовной статье без приведения деталей дела. Правозащитника подозревают в сборе средств для нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), включая деньги на покупку витаминов.

Pussy Riot
приговоры
фейки
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.