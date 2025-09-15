Участницам Pussy Riot вынесли заочный приговор за фейки о ВС России Участницы Pussy Riot получили от 8 до 13 лет колонии заочно за фейки о ВС России

Участниц Pussy Riot заочно приговорили к срокам от восьми до 13 лет колонии за фейки о российской армии, передает ТАСС. Фигурантами уголовного дела выступили Мария Алехина, Диана Буркот, Ольга Борисова, Алина Петрова и Тасо Плетнер.

По данным источника, суд постановил признать пять женщин виновными в публичном распространении ложной информации с данными о ВС РФ под видом достоверных сообщений. Алехина получила 13 лет колонии общего режима, а Плетнер — 11. Борисова, Буркот и Петрова заочно приговорены к восьми годам общего режима.

Алехиной и Плетнер запрещено администрировать интернет-сайты в течение пяти лет. Аналогичное ограничение для оставшихся фигурантов будет действовать по четыре года.

Ранее адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова объявили в розыск по уголовной статье без приведения деталей дела. Правозащитника подозревают в сборе средств для нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), включая деньги на покупку витаминов.