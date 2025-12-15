В Госдуме предложили запретить музыку Pussy Riot в России

Песни группы Pussy Riot (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не надо допускать до музыкальных платформ в России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, их произведения являются отображением деструктивной идеологии и не имеют отношения к искусству.

Мы перед сложным выбором: блокировать ли творчество тех артистов, кого признают экстремистами? Есть исполнители, которые вполне прилично пели песни, делали талантливые вещи, но потом впоследствии что-то с ними произошло, они сошли с ума. Но что касается Pussy Riot, то их произведения сами по себе являются отображением их деструктивной идеологии. И здесь, наверное, если и надо о чем-то думать, это как раз не о Roblox с игрушечными героями, а о Pussy Riot, которая пропагандирует человеконенавистническую идеологию. И вот здесь, наверное, я согласен с теми, кто считает, что их произведениям нет места на наших музыкальных платформах, — высказался Милонов.

По его мнению, Pussy Riot нельзя называть панк-группой. Он отметил, что ее деятельность изначально носила политический, а не творческий характер.

Pussy Riot — это вообще не искусство. Покричать политические лозунги под гитару — это не значит быть музыкантом. Я против того, чтобы называть их панк-группой, потому что панки — они другие. Панки — это люди совершенно другой культуры. Это просто изначально был такой политический проект, — резюмировал Милонов.

Ранее адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы Pussy Riot, заявил, что группа была признана экстремистской организацией решением Тверского суда Москвы. Он пояснил, что суд удовлетворил соответствующий иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации.