Уголовное дело против участниц Pussy Riot направили в суд Уголовное дело против участниц Pussy Riot о фейках про ВС России направили в суд

Генеральная прокуратура РФ передала в суд дело в отношении участниц музыкальной группы Pussy Riot, сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет о производстве в отношении Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной. Уголовное производство ведется из-за фейков о ВС России.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение против активисток. Их обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации, которая касалась использования Вооруженных сил России.

Следствие квалифицировало их действия по пунктам «б» и «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, отмечая, что ложные сведения подавались под видом достоверных сообщений, содержали данные об использовании российских войск и были мотивированы политической ненавистью. Басманный районный суд Москвы теперь рассмотрит уголовное дело по существу.

Ранее стало известно, что участница Pussy Riot Надежда Толоконникова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась, куда отправила большую часть собранных в Сети денег. По ее словам, средства ушли на нужды ВСУ, а не мирным жителям.