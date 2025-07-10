Объявлен в розыск известный российский адвокат, покупавший «Азову» витамины

Адвокат Дмитрий Захватов, представлявший интересы участниц панк-рок-группы Pussy Riot, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из данных базы МВД России. Детали его дела не приводятся. Захватова подозревают в сборе средств для бойцов нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), в том числе на закупку витаминов.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сказано в карточке базы розыска.

Росфинмониторинг в конце мая внес его в реестр террористов и экстремистов. Согласно данным, размещенным в реестре Адвокатской палаты Москвы, адвокатский статус Захватова в настоящее время приостановлен.

Ранее стало известно, что следствие попросило суд заочно арестовать основательницу интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Галину Тимченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее обвиняют в организации деятельности нежелательной организации.

Замоскворецкий суд Москвы до этого оштрафовал журналистку Лилию Яппарову за сотрудничество с «Медузой». Ее признали виновной в участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), размер штрафа составил 15 тысяч рублей.