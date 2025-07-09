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09 июля 2025 в 19:53

Следствие попросило заочно арестовать основательницу СМИ-иноагента

Следствие просит суд заочно арестовать основательницу «Медузы» Галину Тимченко

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следствие просит суд заочно арестовать основательницу интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Галину Тимченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы. Ее обвиняют в организации деятельности нежелательной организации.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Тимченко, обвиняемой по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ), — сообщили в суде.

Уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации было возбуждено против Тимченко 20 мая. По данным следствия, журналистка в сентябре 2024 года и в марте 2025 года опубликовала в Сети видеозаписи, формирующие у граждан протестные настроения. Кроме того, она вовлекала их в деятельность нежелательной организации. Вскоре после этого следствие объявило Тимченко в розыск.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал журналистку Лилию Яппарову за сотрудничество с «Медузой». Ее признали виновной в участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), размер штрафа составил 15 тысяч рублей.

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