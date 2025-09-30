Личная жизнь, карьера, уехавшие артисты: где сейчас Светлана Иванова

Звезда сериалов «Тест на беременность» и «Триггер» Светлана Иванова нечасто дает интервью и редко делится подробностями своей личной жизни. Как живет знаменитая актриса, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Иванова

Светлана Иванова родилась 26 сентября 1985 года в Москве. Училась во ВГИКе.

В кино актриса дебютировала в 2003 году в сериале «Крестный сын». Также Иванова снималась в проектах «Фотоохота», «9 рота», «Четыре таксиста и собака — 2», «Чизкейк», «От любви до кохання», «Дом Солнца», «Кошечка», «Москва, я люблю тебя!», «Вербное воскресенье», «Журов», «Доктор Тырса», «Август. Восьмого», «Грач», «Тест на беременность», «Триггер», «Аванпост» и многих других.

Сейчас в производстве, при участии актрисы, находятся шесть фильмов. Среди них: «Игра на вылет», «Чужой звонок», «Фуллхаус», «Степные боги», «Неземная» и «Монастырь-2».

Также Иванова с 2011 года служит в театре «Современник».

Как сложилась личная жизнь Ивановой

В 2006 году Светлана Иванова познакомилась с оператором Вячеславом Лисневским на съемках фильма «От любви до кохання». Их отношения длились три года, и они провели церемонию бракосочетания на Мальдивских островах. Однако в России такая церемония не имеет юридической силы.

В 2012 году актриса стала матерью дочери Полины. О личности отца ребенка она не распространялась, однако в 2015 году общественность узнала, что Иванова находится в отношениях с женатым режиссером Джаником Файзиевым. Разница в возрасте между ними составляет 24 года. Их сотрудничество началось на проекте «Август. Восьмого».

Тогда деятель искусства состоял в браке с актрисой Линой Эспли и воспитывал двоих детей от нее.

«Я переживала за себя в меньшей степени, скорее за него, за то, что кому-то может быть очень больно и неприятно это активное обсуждение. Относительно себя скажу так: неприятно, когда за тобой подсматривают. Это почти физическое ощущение чего-то липкого», — рассказывала она на YouTube-шоу «Сама Меньшова».

В 2018 году артистка вновь стала мамой, родив вторую дочь, Миру, от Файзиева. Вскоре режиссер развелся с женой, и они с Ивановой сыграли тайную свадьбу в 2019 году.

«Родители никак не артикулировали мне свое отношение, уважали меня как взрослого самостоятельного человека. Подозреваю, что они переживали за меня, но страшно благодарна за то, что они это не показывали», — вспоминала актриса.

Что Иванова говорила о российском кино и уехавших звездах

Иванова, рассуждая о российском кино, обратила внимание на несистемность пиара отдельных актеров и фильмов. По ее словам, каждый артист самостоятельно занимается своим продвижением и отвечает за то, как он представлен в медиапространстве.

«Наше кино очень разное. <…> Оно все очень разное, каждое развивается по своим законам. При этом очень часто в нашей стране его делают одни и те же люди, которые в этот раз в этой команде, в другой раз в другой. Наверное, поэтому сейчас всё такое везде и про всё, и нет векторов», — отмечала Иванова, добавив, что в Голливуде за актерами «стоит большое количество денег» и звезд «выкупают студии».

Актриса не выражала явного одобрения или осуждения по поводу артистов, которые приняли решение эмигрировать. Касаясь своих коллег по театру «Современник», Иванова отметила, что незаменимые люди все же существуют.

«Это точно удар для театра. Я считаю, что незаменимые бывают. А с теми из уехавших, с кем у меня были какие-то человеческие отношения, мы продолжаем общаться. Но уход любого талантливого человека для театра — это потеря», — рассказывала Иванова в интервью Юлии Меньшовой.

