30 сентября 2025 в 04:25

Составлен список знаменитостей, которые умерли в августе 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сентябрь 2025 года стал месяцем тяжелых утрат, ушли из жизни многие знаменитости. Кто из звезд умер и что стало причиной их смерти?

Джорджо Армани

4 сентября стало известно, что в возрасте 91 года умер итальянский модельер Джорджо Армани. Он ушел из жизни в окружении близких.

«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджо Армани», — сообщили в Armani Group.

Официально о причинах смерти не сообщалось. По данным СМИ, модельер мог умереть от последствий коронавируса. Сообщалось, что за несколько недель до смерти у него обнаружили легочную инфекцию.

Чарли Кирк

10 сентября 2025 года американский политический активист Чарли Кирк скончался после выстрела в шею во время выступления перед студентами Университета долины Юта.

Пуля попала ему в шею в тот момент, когда он обсуждал проблему вооруженного насилия в США, включая случаи с участием трансгендерных людей (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Его последними словами были: «Слишком много».

Людмила Гаврилова

27 сентября стало известно, что скончалась заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по ролям в фильме «Мимино» и сериале «Глухарь». Об этом сообщила коллега 73-летней актрисы Евгения Шевченко и сын Таир Газиев. Причину смерти они не назвали.

Telegram-канал Mash пишет, что Гаврилова долгое время боролась с циррозом печени и сердечной недостаточностью. Авторы утверждают, что незадолго до смерти ее срочно доставили в одну из московских больниц. По информации канала, артистка провела в больнице несколько дней, но её состояние ухудшилось, и врачи не смогли вернуть ее к жизни.

Клаудия Кардинале

В возрасте 87 лет в Немуре (Франция) ушла из жизни выдающаяся актриса итальянского кино Клаудия Кардинале.

Кардинале начала свою карьеру в 1957 году, победив на конкурсе красоты в Тунисе. Главным призом конкурса была поездка на Венецианский кинофестиваль, которая и стала стартом ее пути в кинематографе.

Поездка едва не оказалась под угрозой из-за тайной беременности, которую актриса назвала результатом насилия. Рожденного в 1958 году сына Патрика она долгие годы выдавала за младшего брата.

Тигран Кеосаян

26 сентября главред RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который долгое время находился в коме. Ему было 59 лет.

Церемония прощания с заслуженным артистом прошла 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Проводить режиссера в последний путь пришли близкие, члены правительства, коллеги и поклонники.

Симоньян во время прощания с мужем прочла ему стихотворение и встала на колени перед открытым гробом.

Известно, что в январе Кеосаян пережил клиническую смерть.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Тиграна мама, как и моя, живет с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — рассказала 8 января Симоньян.

