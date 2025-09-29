Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 23:29

Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном

Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Прощание с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале опубликовала архивное видео, на котором запечатлен ее умерший супруг Тигран Кеосаян. На нем режиссер работает на съемочной площадке, шутит и поет.

Симоньян также показала кадры его общения с детьми и родственниками. На одном из фрагментов главред танцует вместе с супругом, а он в это время поет. Видео набрало около 3200 просмотров. Подписчики постарались поддержать Симоньян в ее горе и пожелали сил и мужества родным и близким.

Жил на всю катушку, был счастлив, делал счастливыми других, — написал один из комментаторов.

Ранее юморист Евгений Петросян на церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном назвал его смерть необычайной трагедией. В комментарии NEWS.ru артист признался, что тяжело переживал эти дни, сравнив горечь утраты с непрекращающейся зубной болью.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, выступая на прощании, охарактеризовал Кеосаяна как человека, который заряжал окружающих своей энергией. По его словам, даже когда ведущий проявлял в программах излишнюю эмоциональность, это воспринималось как искреннее проявление любви к семье и Отечеству.

