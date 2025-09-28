«Трагедия необычайная»: Петросян трогательно высказался о Кеосаяне

Смерть режиссера Тиграна Кеосаяна стала необычайной трагедией, заявил на церемонии прощания юморист Евгений Петросян в комментарии NEWS.ru. Артист признался, что глубоко переживал эти дни, а горечь от утраты сравнил с постоянной зубной болью.

Эта трагедия необычайная, необычайная. Я все эти дни, узнав, переживал страшно. И сейчас, я думаю, это вот зубная боль, в сердце сохранится надолго, — сказал артист.

Ранее генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на церемонии прощания охарактеризовал Кеосаяна как человека, заряжавшего окружающих своей энергией. По его словам, даже когда ведущий в своих программах бывал излишне эмоционален, это воспринималось как проявление искренней любви к семье и Отечеству.

Кроме того, актриса Алена Хмельницкая выразила соболезнования в связи с кончиной телеведущего, который был ее экс-супругом. Она сообщила, что узнала о трагическом событии недавно и в настоящее время воздерживается от публичных комментариев, предпочитая хранить молчание.