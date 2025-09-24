Легендарная итальянская актриса ушла из жизни

В возрасте 87 лет во французском Немуре скончалась одна из самых ярких актрис итальянского кино Клаудия Кардинале, передает Reuters со ссылкой на ее агента Лорана Саври. Путь Кардинале в кино начался в 1957 году после победы на конкурсе красоты в Тунисе, где главным призом была поездка на Венецианский кинофестиваль.

Поездка едва не оказалась под угрозой из-за тайной беременности, которую актриса назвала результатом насилия. Рожденного в 1958 году сына Патрика она долгие годы выдавала за младшего брата.

Мировая слава пришла к Кардинале в 1963 году после ролей в шедеврах: «8½» Федерико Феллини и «Леопард» с Бертом Ланкастером. Успех открыл ей дорогу в Голливуд, где она снялась в «Розовой пантере» и вестерне Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе». Карьера актрисы пошла на спад в 1970-х после разрыва с продюсером Франко Кристальди. Тот, мстя за уход к режиссеру Паскуале Сквитьери, убедил коллег бойкотировать Кардинале.

У актрисы была репутация крайне независимой и свободолюбивой женщины. Однажды Кардинале бросила вызов протоколу Ватикана, появившись на встрече с Папой Павлом VI в мини-юбке.

