«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 10:19

Наследница греческой династии умерла после укуса насекомого

В Лондоне умерла наследница греческой семьи Лемос после укуса насекомого

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наследница греческой судоходной династии Марисса Лайму скончалась в Лондоне после укуса насекомого, сообщает The Independent. 28-летнюю женщину госпитализировали 10 сентября в больницу Университетского колледжа с жалобами на зуд, высокую температуру и головокружение. Там ей назначили антибиотики и выписали домой.

На следующий день Лайму нашли мертвой в постели. Родные обвинили клинику в халатности, заявив, что причиной смерти стало воздействие яда, вызванное укусом животного или насекомого. Подруга рассказала, что в ночь перед смертью Марисса писала ей сообщения, в которых жаловалась на плохое самочувствие и отсутствие внимания врачей.

Моя дочь пережила рак и умерла от укуса насекомого. Она была такой одаренной девочкой, вся Англия плачет, и все ее врачи тоже, — рассказала мать погибшей.

Ранее в Германии житель Дортмунда скончался от укуса домашней черной вдовы. После его смерти тело было оплетено паутиной и частично съедено почти 200 пауками и ящерицами, которые находились в доме. Полицейские, нашедшие останки, сравнили эту сцену с эпизодом из фильма ужасов.

укусы
насекомые
смерти
Лондон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожской области дети уплыли в открытое море на сапборде
«Дрон-матка» ВСУ совершил сброс в российском приграничье
Более 19 тыс. точек в России стали участниками одной акции
В России предложили способ борьбы с автоподставами
Футболку с портретом Путина за $7 млн презентовали на Ассамблее народов мира
Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.