Наследница греческой династии умерла после укуса насекомого

Наследница греческой судоходной династии Марисса Лайму скончалась в Лондоне после укуса насекомого, сообщает The Independent. 28-летнюю женщину госпитализировали 10 сентября в больницу Университетского колледжа с жалобами на зуд, высокую температуру и головокружение. Там ей назначили антибиотики и выписали домой.

На следующий день Лайму нашли мертвой в постели. Родные обвинили клинику в халатности, заявив, что причиной смерти стало воздействие яда, вызванное укусом животного или насекомого. Подруга рассказала, что в ночь перед смертью Марисса писала ей сообщения, в которых жаловалась на плохое самочувствие и отсутствие внимания врачей.

Моя дочь пережила рак и умерла от укуса насекомого. Она была такой одаренной девочкой, вся Англия плачет, и все ее врачи тоже, — рассказала мать погибшей.

Ранее в Германии житель Дортмунда скончался от укуса домашней черной вдовы. После его смерти тело было оплетено паутиной и частично съедено почти 200 пауками и ящерицами, которые находились в доме. Полицейские, нашедшие останки, сравнили эту сцену с эпизодом из фильма ужасов.