«Выходили из носа»: мужчина встретил жуткую смерть после укуса паука

Житель Дортмунда в Германии Марк Фегель умер после укуса домашней черной вдовы, сообщает британская газета The Daily Mirror. По ее информации, мужчина встретил смерть еще в 2004 году, однако об инциденте стало известно лишь недавно. При этом паук оставил тело хозяина на съедение другим домашним животным, в числе которых было порядка 200 насекомых и ящериц.

Гигантская паутина окутала его, пауки были повсюду. Они выходили из его носа и изо рта. Более крупные куски плоти, оторванные ящерицами, были собраны и доставлены обратно в паутину тарантулов и других пауков-птицеедов, — приводит издание слова полицейского.

Уточняется, что когда правоохранители вскрыли квартиру немца, то они нашли его тело, изъеденное насекомыми, ящерицами и арахнидами. Один из прибывших на вызов полицейских сравнил увиденное со сценой из фильма ужасов.

Ранее жители юга Подмосковья начали замечать на своих дачных участках крупных волосатых пауков. Как объяснил арахнолог Федор Мартыновченко, это южнорусские тарантулы, появление которых может быть связано с потеплением.