Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая

Актриса Алена Хмельницкая впервые после смерти Тиграна Кеосаяна вернулась к репетициям и вышла на сцену. Чем сейчас занимается артистка, что она говорила об СВО?

Чем известна Алена Хмельницкая

Алена Хмельницкая появилась на свет 12 января 1971 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ она с 1990 по 1994 год выступала в театре «Ленком».

Дебют Хмельницкой в кино состоялся, когда ей было всего 12 лет, — в музыкальном фильме «Карамболина-карамболетта». Ее имя стало широко известно благодаря главной роли Леонсии Солано в российско-украинском фильме «Сердца трех».

В ее фильмографии также есть такие работы, как «Ландыш серебристый», «Мужская работа», «Русские амазонки», «За полчаса до весны», «Петр Великолепный», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Дожить до любви», «Старая гвардия» и многие другие. На сегодняшний день она снялась более чем в 90 фильмах.

В разные годы Хмельницкая вела программы «Утренняя почта» и «Ты и я».

Как сложилась личная жизнь Алены Хмельницкой

В 1993-м Алена Хмельницкая связала свою жизнь с Тиграном Кеосаяном, известным деятелем искусств. Через год у них появилась дочь Александра, а в 2010-м — Ксения. В 2014-м стало известно, что супруги развелись, хотя долго это скрывали.

«Был такой момент, что Тигран вышел, не скрываясь, с Маргаритой (вторая жена режиссера, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. — NEWS.ru), которая была беременна уже вторым ребенком… А мы-то не заявили. Знакомые не понимали, что происходит. После этого я согласилась сделать для журнала красивую фотосессию с дочками и просто сказала фразу: „Мы разошлись“», — поделилась артистка.

В 2016 году Хмельницкая начала романтические отношения с бизнесменом Александром Синюшиным, который моложе ее на 13 лет. В марте 2024 года она объявила о разрыве с ним.

Как Алена Хмельницкая отреагировала на смерть Кеосаяна

26 сентября Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна, который долгое время находился в коме. Ему было 59 лет.

Хмельницкая, как и многие другие близкие и коллеги режиссера, выразила соболезнования. В беседе с NEWS.ru она сообщила, что сама лишь недавно узнала о его кончине. По словам артистки, в настоящее время она предпочитает хранить молчание и не комментировать произошедшее публично.

«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосаяна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как царство ему небесное», — высказалась Хмельницкая.

Как Хмельницкая относится к СВО

По данным СМИ, Алена Хмельницкая выразила свою позицию в социальных сетях 24 февраля 2022 года. В своем посте она написала: «Нет войне». Однако на данный момент эта публикация отсутствует в ее аккаунте. Вместо нее можно найти пост от 9 мая того же года.

«Слезы сегодня не только в память о той войне, но и о той, которая происходит сейчас! До сих пор это кажется страшным сном», — отметила актриса.

Тигран Кеосаян, поддерживавший проведение специальной военной операции, признавался, что предпринимал попытки обсудить ситуацию с бывшей супругой и повлиять на ее позицию.

«Она мать моих детей, я пытался объяснить ей, но она не слышит», — рассказывал он в программе «Жизнь и судьба».

Чем сейчас занимается Алена Хмельницкая

29 сентября Алена Хмельницкая начала репетиции в театре. Это ее первый выход на сцену после смерти Тиграна Кеосаяна.

За день до этого прошло прощание с режиссером и телеведущим. Проводить его в последний путь пришли многие близкие и коллеги усопшего. На церемонии прощания с заслуженным артистом России присутствовала и Хмельницкая.

В понедельник актриса вышла на связь. Она сообщила, что вернулась к актерской деятельности.

«Мы снова в деле», — заявила первая жена Кеосаяна.

Сейчас Хмельницкая занята в спектакле «Старший сын», показ которого прошел вечером 29 сентября и ожидается 9 ноября в театре «Русская песня». Вместе с Аленой на сцене появятся Дмитрий Ендальцев, Дмитрий Власкин, Евгения Крегжде и другие.

