28 сентября 2025 в 17:54

Скорбящая Симоньян, Киркоров с розами: кто пришел проститься с Кеосаяном

Маргарита Симоньян на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве Маргарита Симоньян на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве Фото: Пресс-служба RT

Церемония прощания с заслуженным артистом России Тиграном Кеосаяном завершилась в Армянской церкви в Москве. Почтить память режиссера пришли его родные, друзья и коллеги.

На панихиде присутствовала его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Вдова Кеосаяна попрощалась с ним у гроба, стоя на коленях. В последний путь артиста проводили под громкие аплодисменты. Везде стояли огромные венки и букеты красных и белых роз.

Почтить память артиста также пришел певец Филипп Киркоров. Он принес на церемонию букет белых роз. Кроме того, на панихиде присутствовал директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, который назвал Кеосаяна принципиальным и мужественным человеком.

Среди провожающих Кеосаяна в последний путь был юморист Евгений Петросян. Он признался, что глубоко переживал дни, когда артист ушел из жизни, а горечь от утраты сравнил с постоянной зубной болью.

Кроме того, церемонию прощания посетил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он отметил, что Кеосаян был человеком, который заражал окружающих своей энергией, несмотря на моменты, когда в своих программах его порой «перехлестывало».

Кроме того, на панихиде были помощник президента РФ Владимир Мединский, актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, который назвал кинорежиссера бесконечно талантливым человеком и подчеркнул его преданность друзьям.

Фото с церемонии прощания с Кеосаяном — в галерее NEWS.ru.

Филипп Киркоров на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Филипп Киркоров на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Федор Добронравов на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Федор Добронравов на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Юрий Стоянов на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Юрий Стоянов на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров и министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров и министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Карен Шахназаров и Маргарита Симоньян на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Карен Шахназаров и Маргарита Симоньян на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Андраник Мигранян и Андрей Колесников на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Андраник Мигранян и Андрей Колесников на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Карен Шахназаров на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Карен Шахназаров на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Тигран Кеосаян
Маргарита Симоньян
похороны
прощания
смерти
