Симоньян у гроба в церкви попала на фото

Фото: Пресс-служба RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попрощалась с мужем, заслуженным артистом России Тиграном Кеосаяном, у гроба, стоя на коленях, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония проходит в Армянской церкви в Москве.

Почтить память режиссера пришли близкие и коллеги по цеху. На прощании были певец Филипп Киркоров, актер Стивен Сигал, директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие.

Ранее появилось последнее интервью Кеосаяна до болезни, в котором он рассказал, что за последние годы сильно изменился. Он уточнил, что это произошло благодаря Симоньян. Режиссер также поделился, что идея заключить брак возникла у них в начале военной спецоперации. По словам артиста, он сам настаивал на этом шаге и свадьба стала «актом против грусти».

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на прощании с Кеосаяном заявил, что он был человеком, который заражал окружающих своей энергией, несмотря на моменты, когда в своих программах его порой «перехлестывало». Он отметил, что даже в таких случаях все воспринимали это как проявление любви — к своей семье и России.

