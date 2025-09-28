Киркоров пришел проститься с Кеосаяном

Певец Филипп Киркоров пришел на церемонию прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном, которая проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте, передает корреспондент NEWS.ru. Почтить память заслуженного артиста России также прибыли гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров и другие друзья и коллеги покойного.

На прощание с Кеосаяном венки прислали президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Венок от главы государства украшен лентой в цветах российского флага, красными розами и густой зеленой хвоей, поверх которой уложены крупные листья монстеры. На венке представителя Кремля — надпись «От семьи Песковых».

Ранее заслуженный артист России Михаил Шуфутинский охарактеризовал Кеосаяна как талантливого и тонкого человека, который не боялся сложностей. Он назвал смерть режиссера невосполнимой потерей. Певец также выразил искренние соболезнования семье и близким режиссера.