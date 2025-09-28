Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 15:27

Охлобыстин рассказал, каким был Тигран Кеосаян

Охлобыстин: Кеосаян был бесконечно талантливым человеком

Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актер Иван Охлобыстин назвал заслуженного деятеля искусств России Тиграна Кеосаяна бесконечно талантливым человеком, подчеркнув его преданность друзьям, передает корреспондент NEWS.ru. Своими мыслями он поделился на церемонии прощания с режиссером в Москве.

Для меня он родной человек, это выше всяких категорий. Я его оценивать не могу. Разве что добавить, что он был очень, бесконечно талантливый человек. Бесконечно. И жертвенный в отношении друзей и близких, — сказал Охлобыстин.

Прощание с Кеосаяном состоялось 28 сентября в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте. Известный режиссер скончался в возрасте 59 лет после девяти месяцев пребывания в коме. Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным, отметив вклад Кеосаяна в отечественное кино.

Ранее певица Жасмин выразила соболезнования семье скончавшегося Кеосаяна, назвав его близким другом и светлым человеком. Она подчеркнула, что его творческое наследие оставило значительный след в культуре, и отметила его активную профессиональную деятельность до последних дней.

