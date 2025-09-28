Охлобыстин рассказал, каким был Тигран Кеосаян

Актер Иван Охлобыстин назвал заслуженного деятеля искусств России Тиграна Кеосаяна бесконечно талантливым человеком, подчеркнув его преданность друзьям, передает корреспондент NEWS.ru. Своими мыслями он поделился на церемонии прощания с режиссером в Москве.

Для меня он родной человек, это выше всяких категорий. Я его оценивать не могу. Разве что добавить, что он был очень, бесконечно талантливый человек. Бесконечно. И жертвенный в отношении друзей и близких, — сказал Охлобыстин.

Прощание с Кеосаяном состоялось 28 сентября в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте. Известный режиссер скончался в возрасте 59 лет после девяти месяцев пребывания в коме. Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным, отметив вклад Кеосаяна в отечественное кино.

Ранее певица Жасмин выразила соболезнования семье скончавшегося Кеосаяна, назвав его близким другом и светлым человеком. Она подчеркнула, что его творческое наследие оставило значительный след в культуре, и отметила его активную профессиональную деятельность до последних дней.