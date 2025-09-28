Шахназаров назвал Кеосаяна принципиальным и мужественным

Заслуженный деятель искусств России Тигран Кеосаян был принципиальным и мужественным человеком, заявил режиссер Карен Шахназаров на церемонии прощания. Творческий деятель подчеркнул, что политическая позиция его коллеги — поддержка своей страны — не всегда бывает безопасным делом, передает корреспондент NEWS.ru.

Он был человек очень принципиальный и мужественный. Потому что, на самом деле, эта позиция не так безопасна, как некоторым кажется. В этом тоже характер при всей его внешней харизматичности, — сказал Шахназаров.

Режиссер добавил, что молится за Кеосаяна. Он также выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее юморист Евгений Петросян заявил, что о смерти Кеосаяна скорбит вся страна. По словам знаменитости, Кеосаян был человеком большой души.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном. Церемония проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

Венок на прощание с Кеосаяном также прислал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он украшен розами и лентой с надписью «От семьи Песковых». Венок установили рядом с часовней Армянской церкви.