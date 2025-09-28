«Скорбим всей страной»: Петросян о смерти Кеосаяна Петросян заявил, что о смерти Кеосаяна скорбит вся страна

О смерти заслуженного деятеля искусств России Тиграна Кеосаян скорбит вся страна, заявил RT юморист Евгений Петросян, пришедший на прощание с ним. По словам знаменитости, Кеосаян был человеком большой души.

Он был человеком большой души, он был замечательным режиссером. И я думаю, что многие его работы были еще впереди, но, увы, смерть прекратила его удивительную жизнь. О чем мы сейчас всей страной скорбим, — сказал Петросян.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном. Церемония проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. Она началась в 13:00 мск.

Венок на прощание с Кеосаяном также прислал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он украшен розами и лентой с надписью «От семьи Песковых». Венок установили рядом с часовней Армянской церкви.

Между тем заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский охарактеризовал Кеосаяна как талантливого и тонкого человека, который не боялся сложностей. Он назвал смерть режиссера невосполнимой потерей. Певец также выразил искренние соболезнования семье и близким режиссера.