Православным рассказали о важном празднике 13 января

Православные 13 января будут отмечать день памяти преподобного Паисия Святогорца, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он отметил, что этот святой, прославленный в 2015 году, стал для русских людей «близким и родным наставником».

13 января — день памяти преподобного Паисия Святогорца. Всякий раз, когда мы вспоминаем этого великого угодника Божьего, наши сердца наполняются теплотой и благодарностью. Для русских православных людей он стал своим близким и родным наставником. Его прославление в лике святых в 2015 году было с великой радостью встречено всей полнотой нашей Церкви. С юных лет Паисий Святогорец устремился к монашеской жизни, но, будучи призван в армию, прошел через испытания войны, проявив мужество и заботу о своих сослуживцах, — пояснил Иванов.

Он также подчеркнул, что наследие святого Паисия, его душепопечительский дар и мудрые наставления крайне важны для современного мира. По словам депутата, простые и любвеобильные советы старца указывают путь к исцелению от страстей и построению нравственного общества.

Особое значение имеет душепопечительское наследие старца Паисия. К его келии на Афоне стекались тысячи людей, обремененных скорбями, и для каждого он находил слова утешения, врачевав душевные раны молитвой и советом. Это дар, в котором так нуждается современный мир. Его наставления, полные простоты и любви, указывают путь к исцелению от страстей, обретению подлинной радости во Христе. Он учил не осуждать ближнего, преодолевать гнев и жить с благодарностью Богу, что является основой здравого нравственного общества, — резюмировал Иванов.

