12 января 2026 в 10:39

Православным рассказали о важном празднике 13 января

Депутат Иванов: 13 января отмечают день памяти святого Паисия Святогорца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Православные 13 января будут отмечать день памяти преподобного Паисия Святогорца, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он отметил, что этот святой, прославленный в 2015 году, стал для русских людей «близким и родным наставником».

13 января — день памяти преподобного Паисия Святогорца. Всякий раз, когда мы вспоминаем этого великого угодника Божьего, наши сердца наполняются теплотой и благодарностью. Для русских православных людей он стал своим близким и родным наставником. Его прославление в лике святых в 2015 году было с великой радостью встречено всей полнотой нашей Церкви. С юных лет Паисий Святогорец устремился к монашеской жизни, но, будучи призван в армию, прошел через испытания войны, проявив мужество и заботу о своих сослуживцах, — пояснил Иванов.

Он также подчеркнул, что наследие святого Паисия, его душепопечительский дар и мудрые наставления крайне важны для современного мира. По словам депутата, простые и любвеобильные советы старца указывают путь к исцелению от страстей и построению нравственного общества.

Особое значение имеет душепопечительское наследие старца Паисия. К его келии на Афоне стекались тысячи людей, обремененных скорбями, и для каждого он находил слова утешения, врачевав душевные раны молитвой и советом. Это дар, в котором так нуждается современный мир. Его наставления, полные простоты и любви, указывают путь к исцелению от страстей, обретению подлинной радости во Христе. Он учил не осуждать ближнего, преодолевать гнев и жить с благодарностью Богу, что является основой здравого нравственного общества, — резюмировал Иванов.

Ранее клирик Христорождественского храма Звенигорода священник Вадим Куров заявил, что Бог закаляет людей с помощью трудностей, которые посылает им. Он посоветовал всегда анализировать произошедшее, делать выводы и использовать полученный опыт для самосовершенствования.

