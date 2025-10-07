Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 12:49

В России появится новый Совет при президенте

Путин подписал указ об образовании Совета при президенте РФ по культуре

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета при президенте по культуре вместо Совета по культуре и искусству. Он опубликован на портале нормативных правовых актов. Председателем органа будет сам глава государства, его заместителем — режиссер Карен Шахназаров, а секретарем назначен помощник президента Владимир Мединский.

В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры, — сказано в документе.

Кроме того, глава государства учредил премию за произведения и проекты для детей и юношества. Ее размер составит 5 млн рублей.

Ранее Путин подписал указ о введении дополнительных мер по борьбе с коррупцией. Документ уточняет порядок предоставления сведений о ценных бумагах по запросам проверяющих органов. Теперь они смогут напрямую обращаться за информацией в Банк России, Центральный каталог кредитных историй, бюро кредитных историй, а также к держателям реестров и депозитариям.

До этого президент подписал указ о назначении Александра Гуцана новым генеральным прокурором страны. Его освободили от занимаемой должности.

Владимир Путин
культура
указы
Карен Шахназаров
Владимир Мединский
