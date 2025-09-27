Скончалась актриса из «Мимино» и «Глухаря» Заслуженная артистка России Гаврилова умерла на 74-м году жизни

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по ролям в фильме «Мимино» и сериале «Глухарь», умерла в возрасте 73 лет, сообщили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причину смерти они не назвали.

С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы <...> Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты-длинный-чулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей, — написал Газиев.

По данным Telegram-канала Mash, Гаврилова долгое время страдала от цирроза печени и болезни сердца, а незадолго до смерти ее экстренно госпитализировали в московскую больницу. Канал уточнил, что в больнице артистка пролежала несколько дней, но ей стало хуже, врачи не смогли реанимировать пациентку.

Гаврилова также снималась в сериалах «Дружная семейка», «Аэропорт», «Кулагин и партнеры», «Солдаты 5». В 2021 году она была удостоена «Золотой маски» за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Петровы в гриппе». Прощание с актрисой состоится 29 сентября в 11:00 мск в Николо-Архангельском крематории в Балашихе.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который долгое время находился в коме из-за осложнений на фоне хронических сердечных заболеваний. Ему было 59 лет. Журналистка поблагодарила всех, кто молился за супруга.