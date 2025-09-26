Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 14:07

Умер режиссер Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о смерти режиссера Тиграна Кеосаяна, который долгое время находился в коме. Ему было 59 лет. По словам Симоньян, режиссер скончался ночью. Также она поблагодарила всех, кто молился за супруга.

Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо, — написала она.

Режиссер попал в больницу в декабре 2024-го. Он впал в кому 9 января 2025 года. Его госпитализировали из-за осложнений на фоне хронических сердечных заболеваний. Известно, что Кеосаян пережил два инфаркта.

Ранее сообщалось, что состояние режиссера улучшилось. Медики отмечали снижение отека мозга. Кроме того, по их словам, пациент слабо реагировал на внешние раздражители.

До этого актриса театра и кино Алена Хмельницкая отреагировала на известие о смерти бывшего супруга. Она рассказала, что сама лишь недавно узнала о его кончине. Хмельницкая добавила, что в настоящее время предпочитает хранить молчание и не комментировать произошедшее.

