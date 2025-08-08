Медики фиксируют улучшения в состоянии Кеосаяна

Состояние российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме почти семь месяцев, демонстрирует положительные сдвиги, сообщил портал «Интересная Россия». По данным источников в медицинских кругах, врачи фиксируют постепенное устранение главной угрозы его жизни.

Медики называют основным позитивным признаком снижение отека мозга. На этом фоне специалисты начали рассматривать возможность постепенного вывода режиссера из комы.

Отек мозга постепенно уходит, что позволяет нам рассматривать возможность вывода пациента из комы. Пока это не обсуждается, но мы наблюдаем положительную динамику. Пациент реагирует на внешние раздражители, хотя и минимально. Однако это уже большой шаг вперед, — рассказал источник, близкий к лечащей команде.

Супруга Кеосаяна, главред RT Маргарита Симонян, ежедневно находится рядом с мужем. Она каждый день читает ему книги, включает музыку и передает аудиопослания от детей. Врачи подчеркивают, что подобная эмоциональная поддержка может благотворно влиять на процесс восстановления. По их оценкам, вероятность выхода из комы выросла с «безнадежного» уровня до 40–50%.

Тигран Кеосаян оказался в коме 9 января 2025 года, хотя в больницу он был доставлен еще в декабре 2024-го. Причиной госпитализации стали осложнения на фоне хронических сердечных заболеваний. Телеведущий перенес два инфаркта — в 2008 и 2010 годах.

Ранее Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что улучшений в состоянии Кеосаяна не наблюдается. В конце июля она отмечала: нет ничего нового, что можно было бы рассказать о здоровье супруга.