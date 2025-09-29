Ярость, ликование и издевательства: что сказали враги Кеосаяна о его смерти

Смерть заслуженного артиста РФ Тиграна Кеосаяна поделила медиапространство на тех, кто искренне соболезнует его семье, и тех, кто радуется и злорадствует. Как отреагировали на печальное событие недруги режиссера и кто из друзей покойного почтил его память?

Как отреагировали на смерть Кеосаяна его враги

Опальный журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал поминки Тиграна Кеосаяна «главным гастрономическим событием года». В своем YouTube-канале он посвятил покойному режиссеру 20-минутный монолог, назвав происходящее в России скотством и людоедством, а самого Кеосаяна «юродивым пропагандистом».

Не удержалась от комментариев похорон известного режиссера и экс-телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В своем последнем интервью украинскому блогеру артистка вспомнила, как в молодости веселилась с Кеосаяном в одной компании.

При этом она с улыбкой призналась, что не чувствует сожаления и боли после новости о его смерти. Свои чувства Лазарева описала словами «умер Максим, и хрен с ним». При этом артистка отметила, что осуждать Кеосаяна она не станет.

Татьяна Лазарева Фото: Станислав Красильников/ТАСС

С сарказмом отреагировал на смерть Кеосаяна и уехавший в США писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он назвал режиссера пропагандистом и отметил, что не радуется подобным смертям. А бывший российский журналист и блогер Майк Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем YouTube-канале выразил жалость, поскольку он хотел застрелить Кеосаяна. Также он выразил надежду, что супруга покойного Маргарита Симоньян в скором времени уйдет в мир иной.

Сотрудники YouTube-блога основателя компании «Юкос» Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также критически высказались о болезни и смерти Тиграна Кеосаяна. В опубликованных на канале роликах покойного режиссера и его жену назвали кровожадными и пояснили, что радоваться их смерти не стыдно.

Кто из звезд проводил Кеосаяна в последний путь

На церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви в Москве появились народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лариса Долина и певица Лолита Милявская. Также память покойного режиссера почтили его бывшая жена Алена Хмельницкая, режиссер Карен Шахназаров и народный артист России Николай Цискаридзе.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер» вспомнил Кеосаяна как доброжелательного и энергичного человека, который вовлекался во все детали любого рабочего процесса. Он подчеркнул, что до сих пор не может осознать утрату.

Владимир Соловьев на прощании с заслуженным артистом РФ, режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Тигран настолько живой, настолько яркий, бесконечно талантливый, обаятельный, феноменально доброжелательный, что не могу говорить даже в прошедшем времени», — сказал Соловьев.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян на церемонии прощания с Кеосаяном признался, что глубоко переживал печальные события, а горечь от утраты сравнил с постоянной зубной болью.

«Эта трагедия необычайная, необычайная. Я все эти дни, узнав, переживал страшно. И сейчас, я думаю, это вот зубная боль, в сердце сохранится надолго», — пояснил Петросян.

