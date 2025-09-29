Ярость, ликование и издевательства: что сказали враги Кеосаяна о его смерти

Смерть заслуженного артиста РФ Тиграна Кеосаяна поделила медиапространство на тех, кто искренне соболезнует его семье, и тех, кто радуется и злорадствует. Как отреагировали на печальное событие недруги режиссера и кто из друзей покойного почтил его память?
Как отреагировали на смерть Кеосаяна его враги
Опальный журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал поминки Тиграна Кеосаяна «главным гастрономическим событием года». В своем YouTube-канале он посвятил покойному режиссеру 20-минутный монолог, назвав происходящее в России скотством и людоедством, а самого Кеосаяна «юродивым пропагандистом».
Не удержалась от комментариев похорон известного режиссера и экс-телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В своем последнем интервью украинскому блогеру артистка вспомнила, как в молодости веселилась с Кеосаяном в одной компании.
При этом она с улыбкой призналась, что не чувствует сожаления и боли после новости о его смерти. Свои чувства Лазарева описала словами «умер Максим, и хрен с ним». При этом артистка отметила, что осуждать Кеосаяна она не станет.
С сарказмом отреагировал на смерть Кеосаяна и уехавший в США писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он назвал режиссера пропагандистом и отметил, что не радуется подобным смертям. А бывший российский журналист и блогер Майк Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем YouTube-канале выразил жалость, поскольку он хотел застрелить Кеосаяна. Также он выразил надежду, что супруга покойного Маргарита Симоньян в скором времени уйдет в мир иной.
Сотрудники YouTube-блога основателя компании «Юкос» Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также критически высказались о болезни и смерти Тиграна Кеосаяна. В опубликованных на канале роликах покойного режиссера и его жену назвали кровожадными и пояснили, что радоваться их смерти не стыдно.
Кто из звезд проводил Кеосаяна в последний путь
На церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви в Москве появились народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лариса Долина и певица Лолита Милявская. Также память покойного режиссера почтили его бывшая жена Алена Хмельницкая, режиссер Карен Шахназаров и народный артист России Николай Цискаридзе.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер» вспомнил Кеосаяна как доброжелательного и энергичного человека, который вовлекался во все детали любого рабочего процесса. Он подчеркнул, что до сих пор не может осознать утрату.
«Тигран настолько живой, настолько яркий, бесконечно талантливый, обаятельный, феноменально доброжелательный, что не могу говорить даже в прошедшем времени», — сказал Соловьев.
Народный артист РСФСР Евгений Петросян на церемонии прощания с Кеосаяном признался, что глубоко переживал печальные события, а горечь от утраты сравнил с постоянной зубной болью.
«Эта трагедия необычайная, необычайная. Я все эти дни, узнав, переживал страшно. И сейчас, я думаю, это вот зубная боль, в сердце сохранится надолго», — пояснил Петросян.
