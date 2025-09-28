Соловьев назвал Кеосаяна ярким и бесконечно талантливым человеком

Телеведущий Тигран Кеосаян запомнится коллегам и зрителям как невероятно живой, яркий и многогранный человек, заявил журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер». Он подчеркнул, что осознать утрату такого талантливого и доброжелательного человека крайне сложно, отметив его уникальную энергию и вовлеченность даже в мельчайшие детали рабочего процесса.

Сегодня мы простились с Тиграном. В голове не укладывается, я не могу себе представить, что больше не будет ходить во время рекламных пауз человек, одновременно смотрящий на два телефона, считающий шаги, следящий за всем происходящим. Тигран настолько живой, настолько яркий, бесконечно талантливый, обаятельный, феноменально доброжелательный, что не могу говорить даже в прошедшем времени, — сказал Соловьев.

Ранее генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на церемонии прощания охарактеризовал Кеосаяна как личность, заряжавшую окружение своей активностью. Он отметил, что даже моменты чрезмерной эмоциональности в программах воспринимались как проявление искренней любви к семье и России.

Кроме того, юморист Евгений Петросян на церемонии прощания назвал кончину телеведущего необычайной трагедией. Артист признался в глубоких переживаниях последних дней, сравнив горечь утраты с непрекращающейся зубной болью.